营造安全放心的消费环境（市场漫步）

发挥消费的基础性作用，是扩大内需的长远之计。着眼长远，久久为功，持续优化消费环境，促进消费提质升级，更好地发挥消费对经济发展的拉动作用

习近平总书记强调，“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

如何让消费者敢消费、愿消费？营造安全放心的消费环境至关重要。

电动车质量不合格、水产品缺斤少两、粉条以次充好……近期国家市场监督管理总局集中曝光了一批严重侵害消费者权益的典型案例，引发热议，不少网友纷纷细数自己的类似遭遇。这些现象扰乱了市场秩序，也在一定程度上影响了消费潜力进一步释放。

要落实经营者的主体责任。经营主体要意识到，不重视商品和服务品质，光靠营销噱头是舍本逐末，最终会失去消费者的信任，这样的生意做不长久。还有一部分商家试图打监管“擦边球”，甚至搞虚假宣传，欺诈消费者，这类行为涉嫌违法，终将付出沉重代价。近日各地市场监管部门依法严惩了一批侵害消费者权益的行为，对不法商家给予罚款、勒令停产停业等处罚。

需要有市场监管的有力护航。2021年9月施行的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》明确规定，在食品、药品、质量安全、公平竞争等与消费者密切相关的监管领域中，将性质恶劣、情节严重、社会危害较大的当事人列入严重违法失信名单管理。截至目前，国家市场监督管理总局已将百余户经营主体列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统依法向社会公示，并将在市场或行业准入、任职资格、政府采购、工程招投标等方面依法实施限制和禁入。

要给足消费者维权的底气。进一步畅通消费维权通道，解除消费者的后顾之忧。据国家市场监督管理总局发布的数据，截至去年底，全国12315平台受理投诉举报咨询7078.94万件，为消费者挽回经济损失123.02亿元。消费者要用好“12315”消费者投诉举报专线电话、全国互联网平台、手机APP（应用程序）、小程序等维权工具，增强维权意识，行使消费者权利。

中央经济工作会议提出，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。”发挥消费的基础性作用，是扩大内需的长远之计。我们要着眼长远，久久为功，持续优化消费环境，促进消费提质升级，更好地发挥消费对经济发展的拉动作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月12日 19 版）