走多了脚心疼 是累的还是炎症？

天气转暖、疫情消散，大家又开始热衷于打开微信运动看看自己每天的步数能排第几名。特别是患有糖尿病、高血压、高血脂等三高的中、老年人群，总想着明天再多走几千步，锻炼身体的同时再争取个更好的名次。殊不知，这就是您脚痛的罪魁祸首。

有些人可能会问，走多了累得脚疼不是挺正常的吗？但有一种炎症表现就要注意了：如果您行走过程中足部无明显疼痛或者疼痛较轻微，休息一段时间后站起的瞬间感觉足底、足跟或前足剧烈疼痛，行走一段距离后有缓解，但长距离行走时也可感到明显疼痛——这种表现一般是因为足底筋膜炎导致的。

足底筋膜炎是指连接跟骨与趾骨的坚韧带状组织的炎症，位于足跟周围、足底或前足。发病确切原因未知，推测为长期行走、跳跃、站立等导致足底筋膜组织反复轻微损伤-修复循环，最终转变为慢性足底疼痛，类似于肌腱炎表现。

发生上述表现，考虑足底筋膜炎应按以下顺序进行治疗：

第一步 休息 尽可能少走路，减轻足底筋膜反复损伤，可适当增加非负重下肢肌肉锻炼以达到慢性系统性疾病（糖尿病、高血压、高血脂）要求的运动量，预防肌肉萎缩及关节僵硬等。

第二步 热敷 通过热水泡脚、超短波、红外照射等增加局部温度，促进局部血液循环，增强机体自我修复能力，从而达到缩短病程的目的。

第三步 换鞋 穿宽松、舒适、合脚的软底运动鞋，减轻足底筋膜组织的损伤。临床观察发现，长期穿高跟鞋、皮鞋、较紧的靴子患足底筋膜炎患者明显增加。

第四步 服药 口服非甾体类消炎镇痛药（依托考昔、艾瑞昔布、洛索洛芬纳片等）及肌松剂（盐酸乙派立松片、盐酸替扎尼定片、巴氯芬片等）缓解症状，缩短病程，降低疼痛程度，需要说明的是外用涂抹药物及外敷膏药效果不佳。

特别提醒：谨慎选择小针刀、封闭等有创型治疗方式。

足底筋膜炎如何预防反复发作？

首先，对于运动量较大的人群，建议改变运动方式，多参与如游泳等非负重的运动方式，同样可以达到运动量的需求。其次，建议穿宽松、舒适、合脚的软底运动鞋，避免穿高跟鞋、皮鞋、靴子、拖鞋及不合脚的鞋子，尽量避免赤脚走路，减少足底筋膜炎损伤的概率。第三，运动后增加足部局部加温，如热水泡脚、超短波、红外照射等，促进损伤筋膜的修复。最后，反复发作的足底疼痛，上述治疗无明显效果须及时就医。

文/容威（北京清华长庚医院）