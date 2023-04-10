空气污染或增患痴呆症风险

美国哈佛大学公共卫生学院的科学家在5日出版的《英国医学杂志》上刊发论文称，他们开展的一项综述分析显示，接触细颗粒空气污染物（PM_2.5）可能会增加罹患痴呆症的风险。

最新研究从2000多项之前研究中，确定了51项评估环境空气污染与临床痴呆症之间关系的研究，这些研究都是在过去10年内发表的。

科研团队发现其中16项研究符合综合分析的标准。大部分研究都是关于PM_2.5的，二氧化氮和氮氧化物是这些研究中第二常见的空气污染物。

研究人员发现了多个PM_2.5与痴呆症之间存在关联的证据。他们发现，空气中PM_2.5年均暴露量每增加2微克/立方米，罹患痴呆症的风险就会增加17%。证据还表明，痴呆症与接触氮氧化物和二氧化氮之间存在关联。

研究人员指出，空气污染与罹患痴呆症风险的关联可能小于吸烟等其他风险因素，但由于暴露在空气污染中的人数众多，对人口健康的影响也很巨大。目前，全球有5700多万人罹患痴呆症，据估计，到2050年这一数字将增至1.53亿。其中高达40%的病例被认为与潜在的可变风险因素有关，如接触空气污染物等。

研究人员指出，鉴于痴呆症病例数量巨大，确定可变风险因素以减轻疾病负担将对个人和社会产生巨大影响。接触PM_2.5和其他空气污染物在某种程度上可通过个人行为的变化而改善，但更重要的是通过监管才能达到进一步改进的目的。