NO2浓度升高显著增加死亡风险

复旦大学公共卫生学院阚海东教授领衔的研究团队的一项多中心研究发现，二氧化氮（NO2）污染对居民具有独立的急性健康危害，每日的二氧化氮浓度升高可显著提升居民非意外死亡、心血管系统疾病死亡和呼吸系统疾病死亡的发生率，并提示进一步降低二氧化氮浓度限值标准非常重要。该研究成果近日在线发表于《英国医学杂志》上。

阚海东说，二氧化氮是典型的交通源大气污染物，是城市大气污染的重要组成部分，其健康危害不容忽视。然而，一直没搞清楚二氧化氮是否具有稳健和独立的健康效应，尤其缺乏具有全球代表性的科学证据。

为此，研究团队依托收集的来自22个国家和地区、398个城市的环境与健康数据，研究每日二氧化氮对居民日死亡率的影响。结果发现，当天和前一天暴露于二氧化氮可显著增加居民的非意外死亡、心血管疾病死亡和呼吸系统疾病死亡的风险；在调整PM2.5等共存污染物后发现，二氧化氮的效应对健康仍具有独立的影响。进一步研究发现，二氧化氮升高居民死亡风险的暴露反应曲线近似于线型，且对居民死亡的影响没有明显的阈值效应，即不管多么低浓度的二氧化氮暴露，都可以无差别地对居民造成健康损害。

该研究提示，应收紧二氧化氮浓度限值标准、进一步降低空气二氧化氮污染水平。

该研究首次在全球范围内系统地评估了二氧化氮空气污染对居民死亡的急性影响，为世界卫生组织修订二氧化氮空气质量指南提供了科学依据，也为空气污染治理和健康风险评估提供了新的证据。（记者孙国根）