中疾控回应所谓删除GISAID平台数据：数据及访问链接一直存在

针对近期有外媒报道，中国疾控中心作者团队曾将上传至GISAID平台上的数据删除，中国国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵8日在北京表示，我们团队及平台均没有删除数据，用于杂志评审的数据访问链接一直都在。

4月8日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵介绍中国新冠溯源研究情况，并答记者问。 中新社记者 杨可佳 摄

当日，中国国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国新冠溯源研究情况。谈及所谓删除GISAID平台数据一事，沈洪兵介绍称，中国疾控中心研究团队于2022年2月投稿一篇论文初稿到《Nature》杂志，在论文投稿和返修过程中，中国疾控中心等单位专家团队按照国际科学论文发表惯例，在GISAID数据共享平台上传了论文相关原始数据，仅用于杂志审稿人评审访问，并与杂志和数据库约定，在文章正式发表后对外公开释放数据，数据及访问链接一直存在，没有删除。

4月8日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵，北京化工大学生命学院院长、教授童贻刚，中国疾控中心研究员周蕾介绍中国新冠溯源研究情况，并答记者问。 中新社记者 杨可佳 摄

沈洪兵表示，2023年3月11日，作者团队发现上传至GISAID平台上的数据在文章尚未发表、团队不知情的情况下，已被GISAID数据库工作人员提前释放。我们团队的工作人员随即通过电话向GISAID平台询问了解情况，平台工作人员表示，此次数据释放是GISAID工作人员“误操作”所致，平台随即关闭了数据共享，但数据仍保留在平台上，我们团队及平台均没有删除数据，用于杂志评审的数据访问链接也一直都在。

沈洪兵强调，作者团队上传数据的操作符合国际惯例，希望GISAID平台工作人员对媒体、对世卫组织说明并澄清此事，还原事情真相。另外，目前该论文的最新版本于4月5日已经在《Nature》杂志正式在线发表，所有原始数据也已经在国际和中国的四个数据库同步释放。

据了解，相关论文是关于华南海鲜市场早期研究数据，针对论文主要结论，北京化工大学生命学院院长童贻刚介绍说，2020年1月到3月中国疾控中心科研人员在华南海鲜市场采集1300多份环境样品和冷冻动物样品，进行了新冠病毒检测和宏基因组测序等。经过基因组测序发现病毒序列和当时病人序列几乎是100%相同，这也提示这些病毒应该是来源于人的。

4月8日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，北京化工大学生命学院院长、教授童贻刚介绍中国新冠溯源研究情况，并答记者问。 中新社记者 杨可佳 摄

谈及国际上某些专家根据相关数据得出不同的研究结果，童贻刚指出，针对上传的数据，采用不同方法、软件和参数分析都可能会得到不同的结果。但对数据中DNA条码分析结果发现，环境中样品宿主信息中最多的还是人的信息，人的基因丰度最高，提示华南海鲜市场环境中的病毒很可能是来源于早期的病人。

童贻刚表示，有些专家关注样本中存在的个别动物基因，并怀疑这些动物将病毒传给市场上的人，但是迄今为止的数据显示，市场上并不存在病毒感染动物的迹象。另外，因为环境样本采集时间在1月份，比早期病例时间出现要晚，即使华南海鲜市场上存在动物被感染的情况，也有可能动物是被人感染了，而不是动物感染人。因此，我们认为所谓市场动物传人的说法，是缺乏科学根据的，只是主观臆断。(记者 马帅莎)