中疾控专家谈新冠病毒溯源：不存在隐瞒或者没有分享早期病例信息

中国疾病预防控制中心研究员周蕾8日在北京表示，在开展新冠病毒第一阶段联合溯源研究时，中方始终本着科学态度，并不存在隐瞒或者没有分享早期病例信息的说法。

当天，中国国务院新闻办公室就中国新冠溯源研究情况举行新闻发布会。有记者提问，有些世卫组织专家认为，由于缺乏中国早期病例的原始数据，第一阶段的联合研究报告受到批评，对此有何回应？

“我们在开展第一阶段联合溯源研究时，不论是中方科学家还是世卫组织邀请遴选的国际顶级科学家，都始终本着科学的态度开展溯源研究。”周蕾说。

她表示，中方把所有在武汉能搜集到的早期病例，包括可能感染、可疑感染者的资料，都进行了分享，中方的团队和国际专家团队每天共同工作，展示所有搜集到的资料、病例表格、调查问卷等。在这个过程中本着科学的态度，遵守国际惯例，保护调查对象的隐私等等，所以没有录像或者拍照，但是专家团队共同分享了数据，并不存在隐瞒或者没有分享早期病例信息的说法，这是不符合事实的。

周蕾指出，第一阶段的联合研究报告发布之后，得到广泛认可。一份极具科学价值的联合研究报告，理应受到应有的尊重，建议大家秉承科学溯源的态度，共同投入到下一阶段的工作，不要再互相指责、猜疑。

针对外界质疑新冠病毒“极不可能”通过实验室传人的结论，北京化工大学生命科学与技术学院院长、教授童贻刚表示，这是当时作出的科学判断，经过大量调查、研究，包括走访武汉市各个相关实验室，和相关人员进行深度交流。“我们应该在尊重第一阶段联合研究成果的基础上开展进一步研究，这样才能够更加有效地推动溯源工作。”

谈及新冠病毒溯源研究国际合作，周蕾表示，2020年以来，中方与世卫组织专家、联合溯源研究专家，不只是在武汉联合工作，还多次召开视频会议、发邮件进行讨论。“相信今后我们还会继续与世卫组织、与国际同行，与对新冠溯源研究一直秉持着科学态度的科学家们保持紧密合作和联系，及时分享最新研究成果和数据。”(记者 马帅莎)