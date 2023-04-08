我国优质医疗资源持续下沉，群众就医获得感持续增强

世界卫生组织将2023年4月7日世界卫生日的主题确定为“改善公共卫生的七十五年”，国家卫生健康委将中国宣传主题定为“优质资源下沉，人人享有健康”。

中国人均预期寿命从新中国成立时的35岁增长到2021年的78.2岁，消灭了天花、脊灰、疟疾等传染病，主要健康指标居于中高收入国家前列……国家卫生健康委员会、北京市人民政府6日在首都医科大学附属北京天坛医院举行世界卫生日活动。活动现场公布的一系列成就，充分展现了我国不断改善公共卫生，增进群众健康福祉。

基层医疗卫生条件得到极大改善

国家卫生健康委副主任李斌介绍，我国坚定不移推进健康事业高质量发展，特别是党的十八大以来，大力推进全民健康覆盖、健康扶贫，接续乡村振兴，基层医疗卫生条件得到极大改善，“因病致贫”“因病返贫”得到有效阻断，基本医疗卫生服务均等化程度持续提高。

世界卫生组织驻华代表处代办乔建荣表示，中国人口健康水平不断提升，健康公平持续改善，人均预期寿命到2021年增加至78.2岁，基本医疗保障的人口超过13亿人，卫生服务的可及性明显改善。

今年，我国先后印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》和《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，对推动全面建立中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，推动医疗重心下移、资源下沉，提出了明确要求和重要举措。

据介绍，下一步，国家卫生健康委将进一步优化资源配置，遴选设置新一批国家医学中心和国家区域医疗中心，着力增强农村卫生服务能力，全面加强基层卫生健康管理，扩大优质医疗资源供给。

多措并举推动优质医疗资源扩容下沉

在今年的世界卫生日活动中，各地将组织优质医疗资源到基层开展义诊、健康宣教、带教查房等活动，带动更多医务人员走到基层，帮助解决群众最突出的健康问题，让“健康中国”建设成果惠及全民。

北京市人民政府副秘书长陈蓓介绍，北京市围绕人民健康需求，提升基层卫生服务能力，加强医联体建设，完善分级诊疗机制，引导优质医疗资源下沉，基层诊疗人次比10年前增长86%，居民健康素养水平达到36.4%，健康指数持续保持全国领先，达到了世界发达国家水平。

推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局是构建优质高效医疗卫生服务体系的重要内容，是缓解群众看病难、看病贵问题的重要举措。

成都市加强当地三甲医院与多家基层医疗卫生机构建立网格化城市医联体，优势科室与基层医疗卫生机构建立专科联盟，通过师带徒等多种形式提升基层医疗服务能力；北京市立足首都功能定位，推进优质医疗资源均衡布局，累计疏解核心区三级医疗床位2200余张，推进京津冀医疗卫生协同发展……

组团帮扶聚焦“有病能在家门口看上”

北京天坛医院ICU医生陈光强，6年前成为一名“组团式”医疗援藏专家。他发现当地医院重症医学科是一个刚成立不到两个月的新科室，虽然基本医疗设备较齐全，但因为新科室医生能力有限，其他科室都不愿意转来病人，导致病房空空荡荡。

后来，随着“组团式”医疗援藏深入推进，当地重症医学科能力逐渐得到认可，也能开展高难度手术、收治疑难急症病人了，避免了病人冒着生命危险长途跋涉转院治疗。

多年来，“组团式”援藏医疗队、“中国好医生、中国好护士”志愿服务总队和乡村医生等一直活跃在临床、基层一线，为增进人民健康福祉作出巨大贡献。

乡村医生代表、湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县清坪镇大寨坪村医生杨芳说，“从山里来，到山里去，为人民健康服务的路没有止境，只要群众需要，我就会一直坚持走下去。”

今年是中国开展援外医疗60周年。据介绍，未来，中国将更加积极参与全球健康治理，与世界卫生组织一道增进全人类健康福祉。同时，不断推进全民健康覆盖，进一步优化资源配置，让广大群众就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。