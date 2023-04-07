世界卫生日：这些卫生习惯真的健康吗？

4月7日是世界卫生日。健康是幸福生活的重要指标。我们生活中的一些习惯，看似卫生，实际上并不能保证身体健康。天津医科大学第二医院感染管理科副科长滕帅提示大家，以下这些卫生误区要避开。

误区一：用免洗手消毒液替代流动水洗手

免洗手消毒液含有杀菌成分，有一定消毒效果。但消毒成分往往具有一定的刺激性，可能造成皮肤过敏反应。如果有条件，尽可能还是用流水洗手，配合使用肥皂或洗手液，用六步手法认真清洗指尖、掌心、手腕各个部位，时间不少于15秒。如果不具备洗手条件，对醇类免洗消毒剂过敏者，可选择季铵盐等其他有效的非醇类手消毒剂替代。

误区二：95%的医用酒精比75%的医用酒精消毒效果好

酒精绝非浓度越高消毒效果越好。用95%的医用酒精不但不能提高消毒效果，反而因为浓度过高影响最终的消毒效果，同时还造成了一定的浪费。75%的医用酒精之所以能够杀灭病菌，是因为它能够渗透至微生物内部，破坏微生物蛋白质和遗传物质，从而达到杀灭效果。而浓度过高的95%的医用酒精会导致病毒表面蛋白质快速凝固变性，形成一层“保护壳”，使得酒精无法继续深入内部，影响杀灭效果。

误区三：用白酒消毒碗筷

一些人常用白酒来擦拭碗筷，以为这样可以达到消毒的目的。其实，医学上用于消毒的酒精含量为75%，而一般白酒的酒精含量在56%以下。用白酒来擦拭碗筷，消毒作用并不能保证。

误区四：用毛巾擦干餐具或水果

我们生活中所用的自来水，都是经过净化、消毒处理的，用自来水冲洗过的餐具及水果基本上是洁净的。反而，毛巾上会附着大量的细菌，用毛巾擦拭餐具或水果，会造成二次污染。如果想擦干餐具上的水迹，建议放在沥水架上，让其自然沥干。

误区五：每天用化学消毒剂消毒居家环境

日常情况下，家庭应以卫生清洁为主，预防性消毒为辅。每日做好居家环境的清洁卫生和自然通风，衣服、被褥需经常清洗、晾晒。如确需预防性消毒，不可直接使用消毒剂对人进行消毒；不使用高浓度消毒剂做预防性消毒；严格遵循消毒产品说明书使用，严禁超范围使用。

误区六：不给手机做消毒

手机是病菌的“大本营”。看得见的“脏”是手机屏幕上的指纹和汗液污垢等，看不见的“脏”是手机上的大量病菌。手机最好可以定期消毒，平常用的消毒湿巾就能很好给予手机消毒，但值得注意的是手与手机需同时清理，避免二次污染。避免使用厚重、毛绒手机壳。这类手机壳本身就容易为细菌提供更多的藏匿空间，随着气温升高，会为细菌快速繁殖提供“优良环境”。

误区七：冬季担心降低室内温度不开窗通风

冬季，不少人为了保暖而选择紧闭门窗。实际上，室内空气消毒最有效的方法就是开窗自然通风，能大大改善室内环境，减少疾病的发生。建议做好个人保暖的情况下，一般居家环境冬季每天开窗通风2次，每次15至20分钟。