推进药品集采 让优质医疗普惠可及

近日，大众关注的第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果，共有39种药品采购成功。拟中选药品平均降价56%，预计每年可节省167亿元。其中，治疗甲型流感的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%，常用降压药氨氯地平阿托伐他汀钙片降价48%。平均每个品种有6.5家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。

此前，国家医保局已集采7批294种药品，平均降价超50%，3批4类耗材平均降价超80%；叠加地方联盟集采，累计降低药耗费用超4000亿元。药品集中采购给百姓带来实实在在的实惠，使用集采品种高质量药品的患者比例从50%提高到90%以上，“看病贵”的问题得到明显缓解，医保基金这一民众的“看病钱”“救命钱”得到更好守护。

医疗公平是社会公平的重要标志。不让患者因为经济原因而失去恢复健康的希望，是广大医疗工作者的朴素心愿，也是政府提升民众健康水平的努力方向。国家实施药品集中采购以来，一大批药品价格显著降低，患者看病经济负担大大下降。其中，既有针对流感、高血压等常见疾病的药品，惠及日常用药需求患者；也有针对罕见病的特效药，给少数群体带来生的希望。医保部门工作人员“灵魂砍价”时的肺腑之言“每一个小群体都不应该被放弃”，令无数人动容，使民众获得感、幸福感、安全感更加充实。

昔日的“天价药”，如今成为普通老百姓负担得起的平价药，背后离不开医保部门的扎实工作。当然，“砍价”过程并不只发生在面对面的谈判现场，不只存在于新闻报道里。为了让药品价格下降到理想水平，实现医药企业的经营利益与公共利益的“共赢”，要通过深入调研，了解药品研发和生产的实际成本，准备好各方都能接受的“底价”。

需要指出的是，推进药品集中采购，其深远意义不仅停留于医药企业单方面的“让利”。集采增强企业从事新药研发的动力，推动企业重创新、重质量。如果企业缺乏优质产品，就可能在发展过程中“掉队”，被市场淘汰。有关部门也曾经专门发文明确，加强医药集中采购领域知识产权保护，鼓励医药产业研发创新、公平竞争。

药品集中采购还有助于治理“带金销售”问题。过去，医药企业的医药代表穿梭于各家医疗机构，通过给予回扣等方式，让医院增加其产品采购量、让医生多开其药品。这种现象增加了患者医疗负担，导致医保基金大量流失。药品集采作为国家组织的“团购”，“没有中间商赚差价”，有助于从源头上消除药品流通销售领域的乱象。

药品降价以后，要让民众享受优质医疗服务，还有很多工作要做。比如，有的药企因为缺乏成本意识，或者生产能力不足，在集采中出现断供，导致一些地方、一些医院出现“用药荒”的局面。国家医保局已明确要求，对不能按要求供应的企业，依情节给予相应等级信用评价。同时，鼓励同一品种由多家企业中选，对临床急救药品和短缺药品采取“一主双备”供应模式。

随着集采常态化制度化推进，在解决药品和医用耗材价格虚高问题的同时，更要确保药品的质量。对已批准上市的仿制药，国家要求其开展与原研药质量和疗效一致性的评价，使其在临床上能替代原研药。药品集采“降价不降质”，广大患者求医问药更加放心，人人享有健康的美好愿景将持续成为现实。

（作者：王钟的，系媒体评论员）