周光霁：临床研究工作，临床是关键

【听医者讲述】

临床工作50余年，他在疑难皮肤病诊治方面具有丰富经验。20世纪五六十年代，曾从事梅毒和麻风病的实验、临床和现场防治研究。1958年作为主要参加者在国内首次研制出梅毒血清试验的心拟脂抗原，建立诊断梅毒螺旋体的VDRL试验，其敏感性和特异性达国际水平。他就是我国皮肤病学专家、北京协和医院皮肤科教授周光霁。

毕生躬耕医学，周教授见证和推动了我国皮肤病学事业的发展壮大；救治万千患者，他始终把“全心全意为病人服务”作为最基本也是最重要的准则。

——访谈人董琳

1950年，北京协和医院皮肤科复科，我们来的时候刚好赶上，成为了新生力量。那时候皮肤科只有4个人：2个大夫，分别是李洪迥和曹松年；1个事务员，等于科秘书；还有1个化验技术员。2个大夫一星期只出三个半天的门诊，每次十几个、二三十个病人。那时最让我们受益的就是临床病理讨论会，在这种大会诊上经常遇到一些疑难病例，不仅对病人有好处，对医学研究也有好处，因为这是基础学科和临床学科互相联系的一个途径。

印象中有一个病人得的是系统性红斑狼疮，当时我还是实习大夫，在内科管病房，采用当时世界上普遍应用的凝冻法，第一次做实验看到红斑狼疮细胞，所以临床上一直诊断的是系统性红斑狼疮。但很奇怪，在那个病人的病程中间，有两三次发生肺炎，报告都是有炎症浸润，还有索条状阴影，符合结核诊断，但通过一般治疗或者最多加点抗生素，一两个星期就好了。结果在临床病理讨论会上，病理报告是全身的粟粒性结核。

红斑狼疮有一个说法就是由于结核引起的，但这个病人就不知道怎么解释，内科医生的意见认为是系统性红斑狼疮，病理科医生的意见认为是粟粒性结核，结果两边吵了一下午。后来，这个病人的妹妹也得了系统性红斑狼疮，来到我们医院治疗，这说明系统性红斑狼疮有遗传因素。

其实，皮肤科有不少严重的病，比方结缔组织病，现在认为是免疫病，像这一类我们一直比较重视，诊断、治疗也有一些经验。拿皮肌炎来讲，皮肤科的作用还是很大的，因为皮肌炎就是皮肤和肌肉的症状，可是一些病人就是皮肤症状，肌肉没有症状，我看到有一个病人12年了没有肌肉症状，我们怀疑之后，最后又从肌酶谱上诊断的。所以我有一个想法，皮肤科里所谓痒疹和湿疹是最常见的病，差不多占三分之一，可以把科里年轻人组织起来，分门别类地把这类病的病因进一步探讨，以提高业务水平，促进学科进步。

我觉得临床的研究，主要从临床中间来。看病是我们主要的实践，研究是为了解决问题，问题是从临床中间来的，而解决的办法、研究的结果也要应用到临床，所以我觉得临床研究工作，临床是关键，多看病是最主要的，要从病人中间来。即便是做实验工作，实际操作的实验手段也是从实践中来的，而文献也是从实践中来的，所以一些研究工作创新，都要从实践中间发现问题、提出问题、进行研究，然后再回到实践，所以我是相当注重临床的。而协和也主要就是重视临床，所以我到协和皮肤科后，就把原来有用的制度恢复起来。

皮肤科差不多和每科都有关系，因为人体是一个整体，皮肤科的各种病因，如感染、肿瘤等，其他科的病也不外乎这几种病因。皮肤还有一个优点，是研究部位容易观察，所以皮肤科的疾病在其他科也有相应的病，多科协作是必然的。我们和基础组的关系也比较好，比方病理科，皮肤的病理不好诊断，多半是炎症，需要结合临床，我们有问题也经常请教他们，所以和病理科的协作就比较好。现在已经到分子生物学水平了，研究工作从粗到细，才可以再归纳，只有了解细节之后，才能够认识全貌，所以实验室工作还是需要好好搞。医院搞一个大的综合实验室，作为一个协作的平台，就可以解决这个问题，临床有问题可以互相协作。

协和人常说“协和标准”，就是说每件事都有个规定，必须要做好，比较严谨。过去检查卫生是戴白手套来查，从哪个门出入都有规矩，什么级别穿什么衣服都很严格，吃了蒜就别上班，这都有严格的规章制度和标准。我觉得在协和，第一个要有全心全意为病人服务的思想；第二个必须要有坚实的专业知识和技能。我们医生要把病人当成自己家人，真心实意为病人服务，而且得有真才实学，这才能达到协和人真正要达到的那个标准。

今天的国家蓬勃发展，协和一定能发展得更好，前途无量，所以更要把握住，不要靠吃老本儿，不要躺在过去的荣誉上。现在，生命科学、医学发展很快，协和就要乘势而上，跑在前面。现在协和的皮肤科，培养人才是最紧要的，要有这样的人，专心干好这行，而且各方面有一定的条件，这种人能够培养起来的话，对科室的发展有益。（记者田雅婷整理）