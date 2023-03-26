北京迎清明首个祭扫高峰日 创新形式寄托思念文明祭扫

3月25日，“追寻红色记忆 传承红色基因”清明主题活动在李大钊烈士陵园举行。中新社记者 贾天勇 摄

中新网北京3月25日电 (记者 杜燕)今年，北京清明祭扫服务集中接待日从3月18日开始至4月9日结束。今天，北京迎来清明首个祭扫高峰日，各大墓园推出多项惠民便民服务措施，为市民扫墓提供方便。同时，提供水溶祭祀等倡导文明祭扫，通过时空邮局、书信留声机等创新形式寄托思念。

缅怀英烈，传承红色基因

一年一清明，一年一追思。今年是万安公墓李大钊烈士陵园建园40周年，今天，“追寻红色记忆 传承红色基因”清明主题活动在陵园举行。

一大早，许多人来到陵园内的李大钊烈士汉白玉雕像前献花，深切缅怀先烈。

11时许，向李大钊烈士敬献花篮仪式开始。李大钊的孙子李亚中等整理花篮挽联。随后，全体人员面向烈士墓，行三鞠躬礼，并依次绕行到烈士雕像前，献上了鲜花。

李亚中现场激情澎湃地朗诵了《青春》选段，现场为大中小学生们讲述了李大钊同志的革命事迹，分享青春寄语。

时空邮局、书信留声机，寄托思念

舒缓柔和的音乐中，万安公墓东北门，身穿蓝色服装的志愿者向民众分发免费鲜花。

大门口，时空邮局让民众将思念“穿越时空”。书信留声机寄托哀思，与先人“隔空对话”。

万安公墓副主任李海生介绍，今年，公墓设置了综合服务岗、便民服务岗、党员先锋岗，提供免费送鲜花、免费送挂篮、免费祭扫工具等39项惠民便民服务，还安排了“公众开放日”参观展示环节，设置了墓地业务大厅、骨灰堂、大师工作室等参观点，展示了业务服务项目、服务价格公示、标准化业务服务流程、祭祀追思礼仪及业务技师团队风采。

北京各大墓园推出多项惠民便民服务措施，为市民扫墓提供方便。图为万安公墓。中新社记者 贾天勇 摄

倡导文明绿色低碳祭祀方式

敬献花篮、代诵祭文后，礼仪人员将写有祝福语的千纸鹤、纸船缓缓放进小水潭中，纸鹤、纸船用水溶纸折成，遇水便会慢慢溶解。据工作人员介绍，这水溶纸是一种可降解材料，采用的是植物合成的木浆，纸上文字用食品级颜料印刷，入水即溶，见水不见纸，遇露不留墨，安全环保，对环境零污染，放在流动的水中，渐渐“溶化”，仿若绵绵思念化于流水，哀思不断。

八宝山殡仪馆老山骨灰堂相关负责人表示，近年来，馆内始终注重提升生态殡葬的服务水平，将殡葬发展与节约资源和保护环境相结合。相比于焚烧冥币、烧香化烛、燃放鞭炮等传统祭奠，水溶祭祀更加生态、环保、文明，希望通过本次活动，倡导市民通过多种形式倡导文明绿色低碳的祭祀方式，表达对生命的敬畏、对已故亲人的缅怀。

智能机器人等让服务更便捷

作为主要服务本市东部城区的殡仪服务机构，东郊殡仪馆不断满足民众对殡葬服务多样化、多元化、多层次需求。

馆内现设有服务热线电话12条，保证24小时响应；在业务大厅放置智能机器人，实行人机互动，解答一般业务问题；通过优化流程、减少环节，业务大厅初步实现从业务洽谈到结算的流程式一线通办，种种举措让服务更加便捷。

为满足民众的祭扫需求，在今年清明期间东郊殡仪馆共推出42项便民惠民措施，让市民尽可能享受到多样化的暖心服务。比如，该馆面向所有服务对象实行7*24小时的便民服务，在清明期间，所有商品类收费标准下调10%，并提供免费单枝鲜花。馆内可提供免费骨灰盒、免费机打挽联、免费复印和电话服务，以及多款低价寿衣，还有免费丧礼策划。馆内设置了业务信息公开屏，所有殡葬服务项目、收费标准一目了然。

北京各大墓园推出多项惠民便民服务措施，为市民扫墓提供方便。图为万安公墓。中新社记者 贾天勇 摄

代为祭扫、网上祭扫服务民众

今年，北京市民政局在官方网站上设置了2023年清明节网上祭扫服务专区，公众登录后，点击服务专题即可开展寄语、献花等网上祭奠服务；不到现场祭扫的群众，可通过清明节祭扫预约登记系统，申请由公墓代为祭扫。

北京市民政局表示，今年清明期间，依旧倡导文明低碳祭扫。请祭扫市民遵守文明行为规范，严禁使用明火、严禁吸烟、严禁点燃香烛、严禁烧纸、严禁燃放鞭炮，不在街边和公共区域焚香烧纸，确保清明祭扫安全。