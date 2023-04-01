春季适当减重可护肝，但方法不能是这个

“春季不减肥，夏季徒伤悲”，北京儿童医院顺义妇儿医院临床营养门诊主任医师李永进表示，春季适量降低体重可以帮助减轻肝脏负担，从而达到一定程度的养肝护肝效果。但不宜采用节食的方式，尤其不适宜过度节食。

李永进介绍，行动更多、饮食更清淡，有助于减轻肝脏负担，降低肝脏对脂肪的储存和代谢负荷，从而减少脂肪在肝脏中的沉积，有助于预防和缓解肝脏脂肪变性。此外，适当的运动和健身也有助于促进身体的新陈代谢，提高体内免疫力和肝脏的代谢功能，对肝脏的健康有积极作用。

同时，李永进强调，为追求“瘦”而过度节食并不可取。它会给身体带来以下几方面的影响。

1.营养不良。过度节食可能导致身体缺乏营养，如蛋白质、糖类、维生素等，这些营养物质对肝脏的细胞修复和代谢都至关重要。如果身体缺乏这些营养物质，就会导致肝脏损伤和代谢紊乱。

2.脂肪代谢异常。过度节食可能导致身体对脂肪的摄取和代谢出现异常，使得脂肪在肝脏中过多沉积，导致脂肪肝、脂肪变性等肝脏疾病。

3.肝脏负担加重。过度节食也可能导致肝脏的负担加重。由于缺乏能量来源，身体会分解自己的蛋白质为能量，这些蛋白质分解产生的氨会转化成尿素由肝脏代谢排泄。如果分解产生的氨过多，肝脏负担就会加重。

4.免疫力下降。过度节食也可能导致身体免疫力下降，使肝脏容易感染病原体，引起肝脏疾病。

因此，过度节食会对肝脏造成损伤和负担加重，甚至可能引起严重的肝脏疾病。因此减肥一定要注意方法和适度，不可过度。

正确的健康减肥方法应该坚持科学合理的饮食习惯、加强运动锻炼，保证身体摄取足够的营养，增强身体抵抗力和代谢功能，以达到健康减肥、养肝护肝的效果。