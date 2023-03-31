蹲在苗圃边，用小铲子先松松土，挖出个小坑，再把一株艾草幼苗小心翼翼地种入土中，最后覆盖上泥土。这是在同济大学南校区一块小园圃里，来自55个国家的百余名留学生们一起种下艾草、杜仲等中草药的画面。留学生们通过种中草药，零距离感受中医文化的奇妙之处。

日前，同济大学“留学生中医文化体验园”揭牌启动，成为该校“留学生中国生态文明体验区”的特色园区。

“艾草要一株一株种，几株放在一起可不行。”“不要把杜仲周围的土踩得太实了，不然水浇不下去。”“中草药有根茎入药，也有树皮入药。”在种植过程中，通过中医医院医生的现场指导和讲解，留学生们了解了不同中草药的种植要点、培育方式、功效以及中医文化所体现的中国智慧。

半个小时不到，原本一块空荡荡的苗圃变得生机勃勃，一批中草药幼苗开始植根生长。留学生们分别认养了不同的药草，在认养铭牌上用母语标注其名称，并认真写下美好期待。

“我15岁时就听说了中国科学家屠呦呦，青蒿素拯救了世界上无数的疟疾患者。我对中医一直充满无限向往，立志将来成为一名医生，救死扶伤。”来自乌干达的留学生乔沐新说，自己亲手种下了药草，心中的使命感油然而生。

不止中草药种植，上海市中医医院的医护团队还应邀来到现场，为留学生带来了艾灸、耳穴埋豆、穴位敷贴、香佩疗法、中药代茶饮等常见的中医疗法。

来自罗马尼亚的2022级本科留学生张利满怀好奇地体验了一把艾灸。在手上的合谷穴放置蒜片、铺上艾绒，感受艾绒燃烧产生的热力。“热乎乎的，穴位酸痛的感觉减轻了不少，真的有效果，想向家人朋友推荐。”他说。

来自俄罗斯的2022级硕士留学生柯妲夏一直对中医很感兴趣，在当天的体验活动中，她不仅种了艾草幼苗，还尝了养肺汤、贴了止咳敷贴。她说：“活动很有趣、非常棒，最近有点感冒，喝完养肺汤感觉很舒服，接下来还想更加深入地了解中医文化。”

同济大学副校长娄永琪表示，中华医药是国之瑰宝，相信这份特殊的中医文化体验，会在留学生心中播下一颗颗种子，让中华文化传播到世界各地。

近年来，同济大学致力于创新留学生面向世界讲好中国故事的能力培养路径，通过“熊猫叨叨——国际学生讲中国故事”“同济大学留学生行走看中国”“留学生中国生态文明体验区”等，帮助留学生亲身感受真实、立体、全面的中国，深入感悟中华文化。