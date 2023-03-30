两部门：加大对开展医美、辅助生殖等机构抽查力度

人民网北京3月30日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委网站消息，为加强公共卫生、医疗卫生监督执法工作，按照2023年卫生健康重点工作有关要求，国家卫生健康委和国家疾控局联合制定了2023年国家随机监督抽查计划。其中提到，进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度。

根据计划，监督抽查内容主要包括五项：学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况；

用人单位及职业健康检查、职业病诊断、放射诊疗机构落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况；

医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况。医疗卫生机构传染病疫情报告，重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报、缓报、谎报等情况。医疗卫生机构传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况；

消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况；

医疗机构（包括民营医疗机构）、采供血机构、母婴保健技术服务机构依法执业情况。持续巩固医疗美容行业突出问题专项治理和打击整治人类辅助生殖技术应用领域违法违规行为工作成果，进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为情况。

国家卫生健康委和国家疾控局要求，各地应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过官方网站依法向社会公开。抽查结果信息包括：抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。