@异地参保人员 北京市180家定点零售药店开通直接结算服务

人民网北京3月28日电 （记者乔业琼）据北京医保微信公众号消息，为满足广大异地患者药店自主购药需求，2023年北京市医保局在全市范围内开展药店异地直接结算工作，截至目前，已有180家定点零售药店完成系统改造，正式开通相关服务。累计为来京就医的26个省、市、自治区参保人员提供直接结算服务7000余人次。

180家定点零售药店名单如下：