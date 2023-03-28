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冯振首:24年献血12万毫升

2023年03月28日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

　　冯振首是山东省东营市东营区龙居镇中心学校教师，自1999年至今，献血300余次，捐献血小板500个，献血总量超过12万毫升，相当于把自身血液捐献20多次。他不仅自己长期坚持献血，还带动了家人、同事及学生200多人加入到献血队伍。

(责编：乔业琼、杨迪)


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