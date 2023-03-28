构建和睦友好的邻里关系，可以为生活增添一份安心和暖意，同时，也是及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态的应有之义

前段时间，江苏南京某小区一居民家中突发火灾，一位九旬老人被困。左邻右舍发现火情后纷纷伸出援手：有人拨打119、120电话，有人拿来了灭火器，还有人忙着给消防车引路。最后在消防救援人员的帮助下，老人被救出火场，并送往医院治疗。

我们常说“远亲不如近邻”，众邻居为老人施救就是真实写照。

住进现代小区，客观上说，“对门不相识”的情况很容易出现。然而，这不意味着和睦友好的邻里关系不再具有价值。近年来，随着社会治理水平的提升，居委会组织各种各样的活动，在活动中加深认识、建立感情，越来越成为邻里新趋势。邻里间互帮互助，可以为彼此解决生活困难。就拿开头这事来说吧，细读报道，老人能及时获救，和邻里间的良好关系分不开。邻居们对老人的情况十分了解，并非常关心：知道老人的儿子正在上班，老人是独自在家且腿脚不好。

由此可见，构建和睦友好的邻里关系，可以为生活增添一份安心和暖意，同时，也是及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态的应有之义。那么，怎么才能让邻里更亲密、更友好呢？

积极举办邻里活动和交流，让大家认识起来、熟悉起来。“一回生，两回熟”，好关系是处出来的。不少地方通过组织邻里文化活动，把平时没机会熟络的邻居们聚在一起。比如，始于2004年的山东青岛邻居节，就成了全市的节日，每年会举办上千场次的线上线下活动。在这些活动中，大家谈谈心、聊聊天，关系自然而然就近了。

熟悉之后呢？最好建个长效机制。一来让交流常态化，二来可以做好多公益活动。很多地方组建邻里互助会、志愿服务队，邻里有困难就热心帮忙，一旦有纠纷就耐心调解，矛盾早早消化，困难及时解决。还有很多地方，有积分激励机制，热心的邻居帮了人、做了好事，可以上光荣榜，有激励。这样，大家的劲头更足了，邻里关系更和睦了。

邻里之间相扶相助是传统美德。当下，我们更应弘扬这种美德，从自身做起，让暖意在邻里间流淌。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 13 版）