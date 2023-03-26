为保障人体捐献器官运输 东航一航班主动延迟72分钟起飞

中新网广州3月25日电 (记者 郭军)3月25日，为保障一例人体捐献器官成功运输，东航MU2908航班主动延误等待，最终延迟72分钟起飞，成功将这例人体捐献器官运抵无锡。

当天清晨，中国东方航空广东分公司地服部收到通知，有旅客申请乘坐广州至无锡MU2908航班运输人体捐献器官。东航广东分公司地服部第一时间启动了人体器官运输保障程序，开通了人体捐献器官转运绿色通道。

MU2908航班原定于当天11时起飞，但当天上午东航工作人员联系旅客张医生时，对方表示，当天手术结束时间有所延后，加上广州降雨影响路况，预计要在11时30分才能抵达广州白云国际机场。由于广州至无锡航班班次较少，如果错过这个航班，等待接受人体捐献器官移植的患者很可能失去生的机会。张医生请求MU2908航班等待其登机后再行起飞。

得知旅客的特殊情况后，东航工作人员迅速行动。当天的值机主管提前为张医生办理好登机牌，安排好快速登机的电瓶车，在广州白云国际机场T1航站楼3号门外等候张医生到来。

11时20分，张医生携带人体捐献器官抵达广州白云国际机场。值班主管按规定快速查验旅客证件、确认相关证明以及运输文件后，引导带领张医生快速过检，登上提前协调好的电瓶车，以最快速度开往A125登机口。同时，机组人员也向机上旅客解释此次航班延误的原因，机上旅客纷纷表示理解。

11时33分，张医生携带人体捐献器官顺利登机；11时35分，客舱门关闭；11时53分，航班推出。从到乘客达候机楼到完成登机，东航在航站楼内的整个保障过程仅用了13分钟。12时12分，航班起飞，13时55分，航班落地无锡，和张医生一起将生的希望带给在目的地等待手术的患者。