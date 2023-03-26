中国健康检查率十年稳步上升 覆盖30%人口

中新社长沙3月25日电 (付敬懿 徐志雄)第七届中国慢病健康管理与大健康产业峰会25日在长沙开幕，《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告No.5(2022)》正式发布。蓝皮书显示，2011年至2020年中国的健康检查率稳步上升，覆盖总人口数的30%，健康管理与健康产业的数字化转型跨越式发展态势显现。

中国官方于2009年颁布《健康体检管理暂行规定》，明确提出健康体检的概念和相关规定。中国国家统计局2011年首次将健康检查人数列入中国统计年鉴。蓝皮书将2011至2020年全国总人口数及健康检查人数的详细记录数据进行整理，以观察十年来健康体检的发展趋势。

2011年中国健康检查人数为34369.6万人，健康检查率为25.47%，为10年来最低；2020年新冠疫情突发，健康检查人数为43093.82万人，健康检查率为30.52%。据统计，“十三五”期间，中国健康体检人次年复合增长率为4.58%，体检行业市场规模达1717亿元人民币。

“十四五”规划提出，为人民提供全方位全生命期健康服务，2022年中国国务院办公厅也印发《“十四五”国民健康规划》，健康检查作为预防的第一道关口，在一系列利好政策促进下发展前景广阔，与健康管理、健康保险等行业不断整合，将实现快速化、规范化、标准化的发展。

近年来，伴随国内外数字经济突飞猛进的大趋势大变革，中国健康管理与健康产业的数字化转型跨越式发展态势显现，并成为推动健康中国和数字中国建设的重要引擎。本次蓝皮书以“数字赋能产业发展”为主题，选取健康管理和健康产业领域部分高关注度专题，汇集产业创新发展特别是数字化转型的实践和案例，为推动健康产业高质量发展提供借鉴和启示。

蓝皮书指出，新兴数字化科技与健康产业的结合是信息化时代的必然产物，亦是重要的基础性战略资源。数字化技术的应用推动了健康医疗模式的革命性变化，有利于扩大医疗资源供给、降低医疗服务成本、提升医疗机构运行效率。

蓝皮书还指出，“十三五”以来中国健康科普事业蓬勃发展，公民健康素养得到了一定程度的提升，但仍需关注全社会对于健康科普的经费投入不足、社会资金对于健康科普投入不足、奖励激励政策少、优质健康科普作品不足等四大问题，同时满足多层次适老化需求将成为老年健康辅助产品行业的关注焦点。(完)