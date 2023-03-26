武汉大学校史馆前的樱花绽放 本报记者 张锐摄

李德仁院士与游客在武汉大学樱花大道上合影 本报记者 张锐摄

援鄂医疗队成员和游客在樱花下合影留念 本报记者 张锐摄

早春三月，樱花是武汉的第一袭春日粉衣、第一道耳边轻语。

灿若云霞的樱花树下，空灵清越的古筝乐曲响起，二十余名身着楚服的妙龄女子踏歌起舞，在和煦春风里献上春之舞《踏歌行》。

3月15日，由湖北省文化和旅游厅主办的“2023相约春天赏樱花”文化旅游活动，在武汉东湖之滨的东湖樱花园盛大开启。

“小园新种红樱树，闲绕花行便当游。”汉服飘飘的闺蜜团，含情脉脉的情侣档，扶老携幼的合家欢……游人赏花、嬉戏、留影，各美其美、美美与共。樱花树下举行赛诗会，一名女游客用粤语的古腔古韵，声情并茂朗诵诗仙李白的名篇《将进酒》，赢得一片喝彩声。

来自台湾中华教育文化经贸促进总会的杨仲秋先生激动地告诉记者，武汉的樱花开得特别灿烂，江滩的灯光秀非常震撼，“知音号”旅游船的演出让人流连忘返，祖国大陆的发展成就令人由衷赞叹！

“聚紫斋花堆似锦，五重塔好观樱云……”湖北省市文旅厅（局）长们齐齐上阵，齐声高诵《樱花赋》，化身樱花推荐官。

“疫情过后，相约春天赏樱花”。一个约定，饱含着援鄂医护人员与江城儿女的似海深情。3月18日，武汉大学2023年致敬抗疫英雄赏樱专场如约开启。

“珞珈无所有，聊赠一枝樱。”中国科学院院士、武汉大学校长张平文动情地说，铺红地毯、设签名墙，我们以最高礼仪欢迎抗疫英雄们“回家”，表达武大师生诚挚的感恩之情。

“重回武汉，昂首赏樱，我心中无限感慨。”四川大学华西医院老年科副主任、国家老年疾病临床医学研究中心副主任岳冀蓉说，“2020年我们在武汉大学人民医院东院区种下的‘蜀你最好’桂花树，正茁壮成长。我们的‘战疫’虽已结束，但我们和武汉人民的情谊永远难以割舍。”

“樱花盛开时，与君相逢日。这是一场创新之约，也是一场感恩之约。”湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长李述永介绍，湖北拿出1.4亿元“引客入鄂”专项奖励资金，投放1亿元“钟情湖北”文旅消费券，统筹全省各地文旅部门和企业，推出免票游、半价游、套票优惠等系列叠加优惠措施，真情回馈全国人民的深情厚谊。

风有信，花有期。钟情湖北，樱你而来。灵秀江城静候八方游客，共赴“诗和远方”。（本报记者 严德勇 夏静 张锐 本报通讯员 程晓）