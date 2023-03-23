多地推出生育补贴 综合措施需配套发力

近期，多地加快建立积极生育支持政策体系，在生育、养育、教育等方面拿出“真金白银”激励生育。“新华视点”记者梳理发现，各地新出台的生育支持政策聚焦降低育儿成本，呈现补贴力度大、涵盖范围广等新特征。

多领域补贴降生育、养育成本

在此前的激励生育政策中，延长产假是出镜率最高的“统一动作”。近期这一轮激励生育政策中，多地拿出“真金白银”补贴，降低群众生育、养育成本。

2021年起，一些中小城市开始探索为二孩、三孩家庭发放生育补贴。近期，多地加入发放生育补贴行列，城市数量增加、层级提高，其中大部分集中在省会城市，云南省是全国目前唯一在全省范围内统一发放生育补贴的省份。深圳、温州等城市的补贴细则近期已公开征求意见。

在补贴范围上，哈尔滨、济南等大多数城市集中在二孩、三孩家庭，有的城市将补贴对象拓展到一孩，如深圳、温州在征求意见中均将一孩家庭纳入。部分城市对新生子女户籍做出规定，如杭州明确新出生子女的户籍登记在杭州的家庭可以申领。云南省对补贴时限做出规定，明确一次性生育补贴、育儿补助发放期限为2023年1月1日至2025年12月31日。

在补贴额度上，各地大多呈现一孩、二孩、三孩补贴递进式增加的特点，不同城市符合条件的家庭累计可领到数千元直至上万元补贴。如针对二孩家庭，哈尔滨每孩每月发放500元育儿补贴，三孩家庭每月每孩发放标准为1000元。

值得注意的是，多个省份还在医疗、住房保障等领域协同发力，为育儿家庭降低生育、养育成本。

在医疗方面，江西省推动生育医疗服务项目纳入医保支付；济南规定，对今年1月1日以后出生的二孩、三孩，自出生之日起六个月内参加济南市居民基本医疗保险的，参保登记当年度个人缴费由财政予以全额补助。

在住房方面，甘肃酒泉市自今年3月9日起对多孩家庭给予购房优惠，对符合政策生育二孩家庭购买住房的，给予5万元的一次性购房补贴；三孩家庭给予10万元的一次性购房补贴。长沙市规定符合二孩及以上家庭购房政策认定条件的，可在原有家庭限购2套的基础上增加1套购房指标。

有的地方已启动 发放形式多样

记者注意到，各地育儿补贴发放形式多样。有的一次性发放，如杭州市拟向符合条件的二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元；有的按月发放，哈尔滨、济南的发放年限均为子女3周岁前。

据杭州市卫健委介绍，按照2022年人口出生率测算，此次发放育儿补助总金额预计在1.4亿元左右，将覆盖2.5万个家庭。杭州市育儿补助将采取数字化方式发放。

记者注意到，一些地方补贴发放工作已经启动。2021年7月，四川攀枝花市在全国率先出台政策，为生育二孩、三孩的攀枝花户籍家庭每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。育儿补贴金一年一次发放，次年第一季度前发放到享受对象社保卡里。据攀枝花市政府介绍，当地2021年度兑现符合条件的650名新生儿育儿补贴金95万元。2022年享受育儿补贴金的家庭超过2000户，兑现育儿补贴金约1000万元。

在云南，近期多个社区开始发布发放生育补贴的登记通知，明确领取生育补贴的二孩、三孩户口须在云南，且夫妻双方已依法办理婚姻登记，符合条件即可向（村）社区申报，社区收到申请后，按流程上报公示，补贴金额将统一发放。

“办理时只需提供夫妻双方的户口本、身份证、结婚证，社保卡和孩子的出生证明，现场填写一张申请表就可以了。”35岁的云南省昭通市鲁甸县小寨镇大坪社区居民杨永东说，“养两个孩子有一定的经济压力，每个月有育儿补贴确实是一种帮助。”

腾冲市腾越街道人口和计划生育服务中心主任李灵英说，每天都会接到群众的来电咨询，大家的申请意愿很高，预计首批补助资金将在今年4月发放。

为支持三孩家庭解决住房困难问题，江西省规定，可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予倾斜。截至去年4月，江西已通过公租房保障三孩家庭7927户，其中实物配租6813户，发放租赁补贴1114户。

据了解，济南涉及二孩、三孩家庭的最新医保缴费政策已经实施，目前符合条件即可在家门口办理。

支持生育还需配套发力

受访群众普遍表示，生育、养育、教育的压力影响二孩、三孩出生率。期待持续提升政策可及性和可感度，通过进一步减轻相应负担来提升生育信心。

受访专家指出，多地生育支持政策提速推出后，建议进一步细化现有政策措施，完善配套政策衔接。云南省腾冲市卫生健康局副局长赵绍霞表示，现阶段生育支持政策落实还处于起步阶段，需强化部门联动，才能加快构建生育友好环境，推动相关决策部署落地见效。

上海金融与法律研究院研究员郭晓菁指出，除了一次性生育补贴，还需要一系列制度安排对生育家庭进行扶持和托举，比如，托幼体系的完善，生育假政策的优化，无障碍设施、母婴室的普及，月嫂、育儿嫂等紧缺人力资源的培养和规范等。

记者注意到，各地一些配套措施正在探索。济南市对按政策生育二孩、三孩家庭的子女，协调支持符合入学条件的同一家庭不同年龄段子女同一学区入学，鼓励优先保障三孩入普惠性幼儿园。重庆市卫健委人口家庭处处长吴长文说，今年重庆将继续扩大服务供给，支持社会力量发展托育服务，确保实现每千人口达2.5个托位的目标。

多位受访专家表示，出台生育支持政策需结合地方实际，综合考虑地方发展阶段、人口结构、财力等因素，深入分析研判各项政策的合理性和可行性，保障政策的延续性和持续性。

（新华社北京3月22日电 “新华视点”记者周闻韬、林碧锋）