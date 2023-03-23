基因组揭示贝多芬生前健康状况

一个国际研究团队利用世界著名作曲家贝多芬的头发，成功解码其基因组。研究表明，贝多芬有肝硬化的遗传倾向，并感染了乙型肝炎，他的肝病或与饮酒有关，并很可能导致了死亡。相关论文发表在22日出版的《当代生物学》杂志上。

研究团队从英国、欧洲大陆和美国的公共和私人收藏中获得了8个头发样本，并对其进行了鉴定测试。研究发现，至少有两缕头发不属于贝多芬，其中一缕著名的头发（即Hiller-Lock）据说是当时年仅15岁的音乐家费迪南德·希勒从刚去世的作曲家的头上剪下来的。先前对“Hiller-Lock”的分析支持贝多芬患有铅中毒的观点，铅中毒可能导致他的健康问题，包括他的听力损失。研究发起者之一威廉·梅雷迪思说：“现在我们知道‘Hiller-Lock’属于一位女性，而不是贝多芬，以前仅基于这个头发样本的分析都不适用于贝多芬。”

经鉴定为真品且出自同一人的有5份样品。贝多芬的整个基因组是使用其中一个样本“Stumpff-Lock”进行测序的，这被证明是保存最完好的样本。研究小组发现，从Stumpff-Lock中提取的DNA与生活在现在北威州的人们之间存在最密切的联系，这也与贝多芬已知的祖先起源相吻合。

这项国际研究的主要目标是研究贝多芬的健康问题。研究小组发现了肝病的许多重要遗传风险因素，以及贝多芬感染乙型肝炎病毒的证据，这种情况至少发生在他患致命疾病之前的几个月。然而，研究人员无法确定贝多芬耳聋或肠胃问题的遗传原因。贝多芬的听力损失与多种可能的原因有关。根据基因组数据，研究人员排除了麸质和乳糖不耐症、肠易激综合征导致肠胃问题的可能。

该研究的主要作者、剑桥大学的特里斯坦·贝格表示，贝多芬在他生命的最后十年中使用的“谈话笔记本”表明他经常饮酒。如果贝多芬的饮酒量在足够长的时间内足够高，且与他的遗传风险因素的相互作用，就为他的肝硬化提供了可能的解释。