银保监会通报去年四季度消费投诉情况

本报北京3月22日电 （记者欧阳洁）近日，中国银保监会消费者权益保护局通报2022年第四季度银行业保险业消费投诉情况，涉及信用卡业务投诉29981件，占投诉总量的43.1%；涉及个人贷款业务投诉28545件，占投诉总量的41.0%；涉及理财类业务投诉4476件，占投诉总量的6.4%。

通报指出，在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉7251件，占国有大型商业银行投诉总量的33.6%；个人贷款业务投诉9625件，占投诉总量的44.6%。在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉19673件，占股份制商业银行投诉总量的75.0%。

通报同时指出，2022年第四季度，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉5859件，占财产保险公司投诉总量的76.20%；涉及机动车辆保险纠纷投诉3557件，占财产保险公司投诉总量的46.26%；涉及新冠疫情相关保险等财产险其他保险纠纷投诉1686件，占比21.93%。

通报指出，2022年第四季度，人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉7593件，占人身保险公司投诉总量的52.37%；疾病保险纠纷投诉2614件，占比18.03%。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 07 版）