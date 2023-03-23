构建中小学生心理健康家校社协同管理体系（提案提要）

提案人：民进中央

案由：中小学生心理问题关乎青少年健康成长。当前，我国中小学生心理健康管理和诊疗体系缺乏协同，学校心理健康管理能力有待提升，学生心理健康管理社会资源不足。

建议：加快构建学校、家庭、社会三位一体学生心理健康管理机制。学校应建立学生心理问题监测方案和干预预案，形成普通教师及时发现问题，心理健康教育教师快速干预处置联动机制。定期组织开展教育心理学培训，将学生心理问题发现和识别能力作为班主任上岗培训的重要内容。建立中小学生心理健康问题家长沟通机制，帮助家长建立家庭心理教育意识。

加强对中小学校心理健康管理的指导和支持。就《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》等文件落实情况进行全面督导，强化政策落实。指导中小学认真落实“一生一策”心理健康档案，对心理高危学生及时干预。制定科学合理的中小学心理健康课程标准，加快研发适合中小学生的心理课程及辅助资料。加强中小学心理健康教育教师的培养和培训，探索建立心理健康教育教师专业标准。鼓励师范院校开展更大规模、更高质量的心理健康教育教师培养工作。

优化中小学生精神卫生资源统筹和诊疗机制。加大青少年精神卫生服务体系投入和建设，由教育行政部门及卫生健康部门联合研究建立早期发现早期干预、学校到专业心理健康机构的转诊以及治疗恢复等一系列标准程序，指导相关工作。加强心理门诊建设，加大青少年精神科医生队伍建设的力度。

（文 阳整理）

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 18 版）