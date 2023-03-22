2023年全国“爱眼日”宣传口号及海报征集活动启动

2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”。为进一步调动社会各界积极性，提高人民群众爱眼护眼意识，即日起至2023年3月30日，国家卫生健康委组织开展2023年全国“爱眼日”宣传口号及海报征集活动。遴选出的优秀宣传口号和海报，将在全国“爱眼日”期间作为官方宣传材料推广。

征集作品形式：

1、宣传口号：

围绕儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病等重点眼病提出具体宣传口号。口号形式不限，要表意准确、语言简练、朗朗上口，便于宣传。

2、宣传海报

围绕“关注普遍的眼健康”的活动主题设计宣传海报。海报形式可以为手绘或电子平面设计，横版或竖版均可。上传图片格式需为JPG、PNG格式，图片大小不超过50M。

作品报送方式：

登录人民好医生客户端--2023年全国“爱眼日”宣传口号及海报征集专区报名，填写个人信息并提交相关材料，上传口号文本或海报图片。

根据活动要求，此次征集活动参选者须保证报送作品的原创性和公益性，符合社会主义核心价值观，适宜在全国范围公开宣传和使用。

具体活动要求及说明请登录人民好医生客户端--2023年全国“爱眼日”宣传口号及海报征集专区查看。