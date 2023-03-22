创新消费场景 引领消费潮流（消费视窗·聚焦消费新场景）

《政府工作报告》提出，“把恢复和扩大消费摆在优先位置”“稳定汽车等大宗消费，推动餐饮、文化、旅游、体育等生活服务消费恢复”。

国际消费中心城市是国内消费市场升级的高级形态，也是对接全球消费市场、吸引全球消费者的枢纽和平台。2021年7月，上海、北京、广州、天津、重庆获批率先开展国际消费中心城市培育建设，五市立足全域消费资源禀赋特点，探索创新消费载体场景、引领消费新潮流和新风尚、促进商旅文娱多业态融合发展，给消费者带来新体验，全力扩内需、促消费。

当前，上海已成为“首店经济”标杆，北京22个传统商圈完成升级改造，天津金街、佛罗伦萨小镇迭代升级，广州“以展兴市”汇聚消费新动能，重庆着力培育夜间经济，打响了新品牌。消费市场新活力提振了发展信心，为推动经济整体好转奠定了坚实基础。

首店经济撬动新需求

顺应消费升级趋势，聚集全球优质商品、服务，加快培育本土品牌

今年1月，位于上海市静安区江宁路的MOHO购物中心开业，这座商业新地标成了热门打卡地。

“这里新开了不少品牌首店，有美妆、时尚百货，还有沉浸式互动剧场等，值得去探店。”在静安区工作的陈媛对新店充满了好奇，一家家新店在环境氛围、产品设计、服务体验等方面下足功夫，带来更高层次的消费满足感。

商业大数据服务平台中商数据发布的报告显示，2022年上海共引入1073家首店，其中全球首店、亚洲首店共12家，中国首店133家，上海首店915家。

“首店经济从本质上来说，是以创新消费需求增长点为基础，促进供给侧结构性改革，解决产业链延伸不够或产业同构等问题。”复旦大学社会发展与公共政策学院教授张伊娜认为，高质量首店能够激发消费者的好奇心，对线下消费起到引流作用，娱乐类、服务类首店能起到丰富业态的效果，满足新的消费需求。

商务部相关负责人表示，国际消费中心城市要聚焦“国际”，顺应消费升级趋势，聚集全球优质企业和优质商品、服务，加快培育本土品牌，努力构建融合全球消费资源的集聚地。要紧扣“消费”，高标准推进商圈建设，引领消费潮流风尚，加强市场监管服务，全力打造消费升级新高地。要突出“中心”，不断强化集聚辐射和引领带动作用，形成全球消费者集聚和区域联动发展中心。

品尝香甜可口的澳洲冰淇淋，品味来自全球各地的优质葡萄酒……走进位于重庆环球购物中心的陆海新通道国际消费中心，“一带一路”沿线20多个国家的上万种商品令人眼花缭乱，大大丰富了消费者的选择。

“过去，东盟国家货物需要通过海运运抵我国东部沿海，再转运至西部，耗时一个月以上。陆海新通道开通后，物流周期缩短10天以上。”陆海新通道国际消费中心相关负责人介绍，从咖啡、榴莲等特色农产品，到钢铁、纸张等工业制成品，许多东盟国家产品通过新通道进入中国市场，经贸往来更加密切。

依托西部陆海新通道等开放优势集聚全球优质消费资源，同时抓住成渝地区双城经济圈建设机遇，增强消费中心辐射带动作用，重庆加快推动形成区域消费联动发展新格局。

特色经济增加新供给

鼓励城市商圈特色化、差异化发展，加快发展新业态、新模式

嘉陵江畔，灯火璀璨。重庆洪崖洞游人如织，戴家巷热闹非凡。顺着步道往上，店铺林立，商品琳琅满目。“有提前预订吗？没预订要等位。”珮姐火锅店大门外，服务员笑容满溢。店内，生意火爆。

长江边上，华灯初上，南岸区龙门浩老街“苏醒”了。青砖黛瓦，老街旧巷，历史文物建筑焕发新的生机。南滨路上的小熊集市，从围炉煮茶到深夜食堂，游客结伴而行、谈笑风生。

餐饮美食、旅游购物、人文历史在此交融，夜色下，山水之城独特的地形地貌别有一番风味。数据显示，重庆城市消费60%发生在夜间。以推动夜间经济为抓手培育建设国际消费中心城市，重庆对多个特色夜市景区提档升级，打造新品牌。

重庆已连续举办4届“夜市文化节”，升级举办3届“不夜重庆生活节”。去年活动期间，推出近200场夜间特色主题活动，超20万户商家参与，吸引市民游客超1.6亿人次，带动销售额超73亿元。

“我们还启动了首批夜间经济示范区创建，各区县结合区域特色，加快推进夜间经济集聚区建设，形成全市夜间经济‘各美其美、美美与共’竞相发展的格局。”重庆市商务委相关负责人说。

各地鼓励城市商圈特色化、差异化发展。推动传统商圈发展新业态、新模式，提升商圈品牌吸引力和业态活力。

天津积极发挥北方国际航运枢纽优势和京津冀协同发展区位优势，加快建设全球商品贸易港，开展跨境电商和保税展示交易，推进“买全球”“卖全球”。

《天津市“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，深入推进国际消费中心城市建设，打造消费地标，聚焦海河国际商业中心建设，推进“一带九轴九商圈”空间布局，打造滨江道—和平路金街地标商圈，提升改造津湾广场、泰安道—小白楼等商圈商街。

广州充分发挥珠三角制造业体系和粤港澳大湾区开放体系优势，计划用5年左右时间，基本建成“湾区制造”引领、全球资源荟萃，面向世界的数智化、时尚化、现代化国际消费中心城市。

前不久刚刚发布的《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》明确，推进广州城市商业空间集聚发展、复合发展、品质发展，着力破解优质零售商圈单中心集聚、外围商圈发育不足的问题，打造2个具有世界影响力的岭南特色商圈。

融合创新打造新地标

优化消费环境，在恢复和扩大消费中发挥带头作用

进入3月，北京东城区王府井大街的喜悦购物中心项目现场，内部装饰、机电安装、外立面更新等工作马不停蹄，升级改造加速推进。

“项目改造总投资额超2亿元，改造建筑面积超7万平方米，预计今年国庆前夕全面亮相。”王府井集团常务副总裁周晴介绍，作为北京国际消费中心城市建设重点项目，项目以满足新生代客群对消费升级的需求为目标，以“艺术+文化+科技”为媒介，通过多元跨界玩法、创新业态和“新国潮”文化相融合的消费动能，打造北京潮流文化新地标。目前，经过前期与近3000家品牌方的接洽与拓展，约500家意向品牌进入招商落地签约阶段，85%属于新生热点品牌。

在新华书店买的第一本书，在四联美发第一次做发型……在一些老北京人眼中，王府井大街是从小逛到大的商业街，许多的购物体验都在这里完成。对于年轻消费群体而言，如今的王府井大街，不再只是购物消费的地方，更像是北京风貌的体验馆：有时尚潮流的王府中环，有“穿越时空”的百货大楼和平菓局，有历史悠久的出版社，还有艺术氛围浓厚的北京人艺。

“北京首批开展国际消费中心城市培育建设，已完成首轮22个传统商圈和22个传统商场升级改造，王府井步行街获评国家级示范步行街，SKP连续两年登顶全球销售店王，累计竣工地标性项目71个，环球影城主题公园、三里屯太古里西区等热点项目开业运营。”北京市商务局相关负责人表示，今年，北京将实施新一轮商圈改造提升行动计划，推动各区“一圈一策”方案落地，完成崇文门、朝青等重点商圈改造提升，推动王府井、CBD加快打造世界级商圈。

“在北京等五市建设国际消费中心城市的新背景下，国际一流商圈迎来了部分线上需求转向线下、高品质消费引领经济高质量发展的机遇。”北京市工商联兼职副主席、振兴国际智库理事长李志起介绍，未来北京在增加优质品牌商品供给、提高国际消费的集聚力和引领性方面，还可以重点突破，大有可为。

“培育建设国际消费中心城市，是党中央作出的一项重要决策部署。”商务部部长王文涛表示，近两年来，商务部和上海、北京、广州、天津、重庆五市一起，加强顶层设计、总体规划，稳步推进，初见成效。下一步，将强化各城市的功能定位和特色，项目化、清单式地推进培育建设方案的落实，优化消费载体和环境，在恢复和扩大消费中发挥示范和带头作用。

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 19 版）