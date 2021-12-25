2022年消费升级趋势不变

网购平台最新数据显示，今年1月至11月，包括智能类、潮流类、健康类等产品在内的个性化消费产品成交额同比大幅增长。个性化消费火热，显现出我国消费升级蕴藏的巨大潜力，也为企业带来新的商机。

所谓个性化消费，指的是消费者购买商品不再只是满足生活基本需求，而是更看重商品的个性化特征，更关注商品本身的附加价值，更在意消费行为本身的文化内涵，希望通过个性化消费来体现自身品位。“80后”“90后”和“00后”是个性化消费的主流人群。

消费趋势显而易见，但商机并不好抓。企业传统的批量化、标准化生产等与个性化消费难以对接，应动态调整生产销售策略，及时响应消费者个性化需求，通过柔性化定制、精准化营销，有效沟通供需双方，在满足特定需求的同时，抓住新机遇、谋求新发展。

个性化消费，应以消费者为核心，以满足消费者需求为目的。除了在生产和销售上更精准，还要求企业更加注重产品的服务性和内涵特征，更加注重线上线下联动的营销模式，更加贴合绿色健康、便捷高效等消费理念，通过需求升级推动商品生产和服务升级。

需要注意的是，个性化消费往往也具有潮流化特征。对企业而言，赶上潮流可以顺势而为，盲目追逐潮流并不可取。只有坚持把自身所长与潮流所需有机结合，才能最终被追求个性的消费者所接受，在不断变化的潮流中稳步发展。（孟 飞）