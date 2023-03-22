北京：不让“网上预约”绊住老年人

春阳和煦，故宫的红墙黄瓦下站着不少前来拍照打卡的游客。在故宫博物院的综合服务窗口处，今年65岁的退休教师王大爷拿出身份证，向工作人员出示付款码，给自己和老伴买了两张半价门票。

“办好了，您到检票口的时候刷身份证就能进。”隔着玻璃，工作人员的声音从窗口传出。

“60岁以上老年人，给（工作人员）亮下身份证，在这儿登记交钱，就可以半价买票。不用提前预约，对老年人（来说）还是挺方便的。”王大爷说。

除了到综合窗口办理门票外，还有些老人是由家人代预约入馆。今年已80岁的郑大爷从陕北来到北京旅游，进故宫的门票就是由子女在手机上帮忙预约的，“前几天去了长城，今天来故宫看看。这边（门票）便宜，老年人买票可以半价”。郑大爷告诉记者。

据故宫博物院工作人员介绍，60周岁以上的老年人，如果不会线上预约，可以由亲友代预约或者凭有效证件到综合服务窗口咨询。如果有余票，可办理当日票参观。

如今，随着智能化服务水平不断提升，公园、文化场馆等实行线上实名预约购票制已成为普遍现象。但对于不擅长网络操作的老年人而言，线上预约始终是道无形的“门槛”。为解决老年人线上预约“碰壁”窘境，文化和旅游部、国家文物局专门发布了关于落实《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》的通知，明确文化场馆和旅游景区应为未能提前预约的老年人保留一定数量的免预约进入或现场购票名额。需要提前预约的公共图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、纪念馆、剧院等文化场馆和旅游景区，应保留人工窗口和电话专线，方便老年人进行现场预约和电话预约。

“我不会用手机预约，一般都是刷这个老年卡（北京通-养老助残卡）进公园，很方便。下午闲着没事儿，就会到公园里边来逛逛。”到北海公园游玩的退休职工林大爷指着自己的老年卡告诉记者。