预约挂号要等等老年人

当前，很多医院正在推行全面预约就诊，对有效阻断新冠病毒传播起了重要作用。然而，个别医院推行预约制度的同时，考虑不周全，没有开设相关绿色通道，所有人只能走网上预约这一条路，还有的医院预约流程复杂，让老年人等群体面临着“到了门口，进不去医院”的尴尬。

预约制度可以节约时间，提高效率，更合理、更均衡地配置资源。然而，老年人等特殊群体学习适应新事物速度较慢，存在各种特殊情况，因此不能一刀切地实行预约制度。当前，一些医院的预约流程比较烦琐，还得绑定相关证件，开通电子支付功能，患者才能享受互联网医疗的便利。种种流程，对很多老年人而言并不容易。所以，为了方便老年人就医，应当全面落实各项政策举措。此前国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》就专门提到要便利老年人日常就医问题，明确要求提供多渠道挂号等就诊服务、优化老年人网上办理就医服务等。好政策的关键在于能转化为方便老年人的切实措施，有关部门要督促医疗机构落实好相关政策，加快改进预约流程，推进信息互联共享，努力把预约的门槛降下来，把挂号之后的流程也简化下来，最大限度方便老百姓。

（原载于新华社客户端 作者：张建 摘编：郝悦）