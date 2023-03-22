数字烹饪来了！3D打印蛋糕色香味俱全

《npj·食品科学》杂志21日发表的一篇观点文章展示了一种数字烹饪方法，用可食用食物“墨水”通过3D打印系统制造芝士蛋糕（包含花生酱、能多益巧克力酱和草莓果酱）。研究团队认为，精准打印多层食物让人们能制造更定制化的食物，改善食品安全，更轻松地控制食物中的营养成分。

许多烹饪方法（如使用烤架、烤箱、炉灶和微波炉）需要一些人工操作，其运作会加热统一的整个区域，可能会导致加热低效。3D食物打印如今才刚起步，但由于其定制化、便利等优点，或许会越来越受欢迎。

为展示3D食物打印的潜力，美国哥伦比亚大学研究团队尝试打印了多种芝士蛋糕的设计，组合了7种关键成分：全麦饼干、花生酱、能多益巧克力酱、香蕉泥、草莓果酱、樱桃淋酱和糖霜。他们发现，最成功的设计和建筑原理相似，以全麦饼干作为蛋糕每一层的基础成分，花生酱和能多益作为支撑层形成坑洼以容纳较软的成分（香蕉和果酱）最佳。

研究团队认为，激光烹饪和3D打印食品，能让主厨在毫米级的尺度集中香气和质感，创造出新的食物体验。这些技术可能使烹饪更加营养、便利且成本效益更佳，因为它们使用高能量、针对性的光，进行高分辨率的定制加热。此外，人们越发强调食品安全，用更少的人类操作进行食物准备，或可降低食物源疾病等传播的风险。