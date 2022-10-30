舌尖上的“养生”美味 广西上演民族药膳大比拼

图为药膳技能实操比赛现场。 黄艳梅 摄

10月29日，广西南宁市，广西第一届中药壮瑶药药膳大赛在广西职业技术学院举行。在参赛选手的“巧手”下，一道道药膳菜肴不仅色香味“养生”俱全，还结合当地民俗和传统文化，配上精致的摆盘和造型，让美食与文化巧妙结合。作为中国中医药资源大省(区)，广西全力打造“桂药膳”产业名片，加快推进中医药+健康产业融合发展。