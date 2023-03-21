第三届“人民好医生·金山茶花计划”首席专家规则共识会举办

为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，激励广大医务人员修医德、行仁术，促进医学科研创新发展，提高科技成果转化，用优质的服务增进人民健康福祉，近日，人民健康联合百济神州在北京举办了第三届“人民好医生·金山茶花计划”首席专家规则共识会。

现场，与会专家一致认可项目整体计划和规则，同时建议在项目细则上，充分考虑审议的客观性和公平性，更全面、综合地考量候选人的临床表现、成果和贡献，从而激发中青年医生的积极性和活跃性，共同助力实现中国癌症防控的愿景。

此外，与会专家还对活动规则做出几方面优化调整：在成果和候选人筛选原则方面，必须属于肿瘤或肿瘤相关领域的成果，且应优先纳入临床研究相关成果，基础科研是否纳入由本领域审议专家团讨论决定；在专家委员会组建原则方面，除首席专家外的年度审议专家应具有一定的流动性，每年专委会应按照比例对上一年入选的审议专家进行轮空，具体比例视各领域实际情况而定，且除首席专家外的年度审议专家最长连任三届，三届任满需自动轮空一届。

据了解，人民健康于2020年和2021年开展了首届和第二届“人民好医生·金山茶花计划”项目，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤等癌症防治领域和科学进步层面做出突出贡献的青年专家，鼓励他们不断创新，为提高我国癌症患者生存水平持续贡献自己的力量。今年启动的第三届“人民好医生·金山茶花计划”项目新增乳腺癌防治领域，将进一步推荐展示过去一年在肿瘤科研领域做出突出贡献的中青年专家。

基于过往两届“人民好医生·金山茶花计划”取得的成果，会议进一步强调了审议应以客观存在的事实为主要依据，综合评价候选人的表现和贡献，不仅要考虑研究成果的“量”，也要考虑成果转化的“质”。审议资料应客观公平，充分反映候选人的真实情况，如专利申报成果、指南参与情况、学术活动参与情况等。此外，项目应坚持评选一线临床医生的主旨，候选人除积极参与临床研究之外，也应具有一定的独立思考能力。例如，专家推荐候选人时，应简短介绍候选人的工作表现和贡献，并提供相应佐证。

据悉，出席本次活动的嘉宾有中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉，中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健，中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军，中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏，北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病房主任沈琳，复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任吴小华，广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙，北京大学泌尿外科研究所所长、北京大学第一医院泌尿外科主任医师周利群，北京大学肿瘤医院党委书记朱军等。