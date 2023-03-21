世界睡眠日：睡得太多也影响健康 小心这4个危害

3月21日是世界睡眠日。人类生命中1/3的时间是在睡眠中度过，良好的睡眠是人体机能的“加油站”。若长期睡眠不好，人体就会产生一系列的躯体症状和精神疾患。那么，多睡会儿是不是对身体好呢？

应急总医院神经内科主任周卫东在接受人民网记者采访时表示，睡眠可以养精蓄锐、缓解疲劳，但睡太多却不是一件好事，可能睡出一身病。

睡太多伤大脑 增加痴呆风险

睡太多或睡太少都可能会使大脑提前老化。相关研究表明，与每天睡7小时的人相比，每天睡眠时间少于5小时或超过9小时的人心智功能往往更低。

睡太多伤心脏 增加心脑血管事件发生风险

睡眠中血液流动变慢，对患有高血脂、冠心病等基础疾病的中老年人来说，更容易形成血栓，增加心脑血管事件的发生风险。相较于正常睡眠者，长睡眠者患上或死于冠状动脉疾病和中风的风险要增加33%。

睡太多导致肥胖

长期睡太多会减少人体活动量，体内多余的能量无法得到消耗，很容易转化为脂肪堆积在人体内。研究发现，睡眠超过9小时的人比正常睡眠者患肥胖的可能性高21%。

睡太多增加患抑郁症风险

有研究表明，每天睡眠时间在9小时以上者，比睡眠7至8个小时者患抑郁症的可能性高22%。

睡太少、太多都不行，周卫东建议，成年人最好每天睡眠7至8小时，并于23时前入睡。（视频制作：实习生王奕科）