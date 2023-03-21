新生物标记可识别胰腺癌早期风险

美国杜克大学科学家发现了一组生物标记物，可帮助区分胰腺囊肿会恶化成癌症还是保持良性。在此基础上，医生们有望在肿瘤扩散之前将其清除，从而降低胰腺癌的发病率。相关研究刊发于最新一期《科学进展》杂志。

研究人员将关注重点放在癌前囊肿——导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN）上。大多数IPMN永远不会恶化为胰腺癌，但通过区分哪些会恶化成胰腺癌，他们将有机会预防胰腺癌的恶化。

最新研究使用名为“数字空间RNA图谱”的复杂分子生物学工具来定位囊肿出现的特定区域。以前描述IPMN的方法不够精确，无法识别出能够准确揭示胰腺癌风险的生物标记。但新的数字空间分析方法使研究人员能对单个细胞组进行分析，从而识别出一系列与胰腺癌恶化有关的基因突变。

研究团队确定了区分IPMN两种主要变体的标志物，并发现了可定义第三种常见变体的标志物，第三种变体通常不会导致严重的病症。

研究人员在囊肿周围的区域发现了可揭示胰腺癌的标志物。如果他们能在囊肿液内识别出这些独特的标记物，就可为蛋白质活检提供依据，指导是否应在癌症发展和扩散之前切除囊肿。

胰腺癌被称为“癌症之王”，是致死率最高的癌症之一。目前胰腺癌的诊断策略，包括临床学、放射学、实验室学、内镜和细胞学分析，总体准确率约为60%，且胰腺癌的治愈率也比较低。

目前尚不清楚是什么导致胰腺癌发病率上升，一些研究表明炎症起了一定作用，研究人员正在测试抗炎疗法是否可减缓IPMN患者的癌症恶化情况。