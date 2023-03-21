“保护性约束”下的温情（平行病历）

我是一名精神科的护士。入行以来我听得最多的就是“你们上班是不是带电棍的？”“患者犯病你们是不是要绑起来？”等疑问。

说实在的，我特别理解大家的想法，还清楚地记得，几年前我从心外科护士转行成为精神科护士的时候，也对这个专业充满了误解与忐忑。

真正到了这里就会发现，精神科并没有电棍，那只是段子罢了。“绑人”也有专业的术语，叫作“保护性约束”。这种措施不仅存在于精神科，在很多重症监护室以及患者意识不清、难以配合治疗的情况下都会被使用。

由于精神疾病患者很多在发病急性期没有自知力且会抗拒治疗，更有甚者会在入院初期存在冲动伤人以及自伤、自杀的行为，所以为了保护患者及他人的安全，“保护性约束”是我们在工作中必不可少的一种治疗方式。

记得那是我来男病区的第一个月，病区收治了一名身材魁梧、又高又壮的中年男子，我们叫他小田吧。他因近一个月的异常兴奋、夜里失眠、花钱大手大脚并在公共场所与他人打架，被家属强制送入医院。

刚住院的时候，小田特别不配合，不但否认自己的病况，还对其他病友指指点点，对医务人员也充满敌意，认为是家里人和警察串通了，才将自己送进精神病院的。

入院后，他被诊断为“躁狂发作”，由于其在院外有冲动攻击行为，入院后经过风险评估将他安排到重症监护室。当天中午，他十分兴奋，大声讲话停不下来，打扰到隔壁床患者休息，二人发生了争执并险些动手。发现这种情况，我马上进行干预，拉开了二人并通知了主管医生。

为了避免危害行为的持续发生，在医生开具医嘱的前提下，我们对小田进行了“保护性约束”，并给予了药物治疗。过了一会儿，小田安静下来，我开始尝试和小田对话。

“小田你好，我是谢护士，想跟你聊聊，可以吗？”我轻声试探。

“随便，反正你们都是一伙儿的。”

看着生气的小田，我倒了一杯温水，插了一根吸管，放到了他手里。

“小田，嚷了半天也累了，喝点儿水吧。”小田一愣，吸了几口水。

看小田情绪稳定了些，我接着说：“现在能跟我聊聊吗？”

小田点头：“可以。”

“如果给你现在的状态起个名字，您想叫它什么？”

“糟透了！”小田说。

我继续问：“您能跟我说一下为什么要拿水杯砸病友吗？”

“唉！我媳妇和老妈真够笨的，警察说什么就是什么，不管我说什么都不听，一定把我给弄医院来了，我没有别的意思，就是想通过这种方式达到快速出院的目的。”

我问道：“您有孩子了吗？”

一提孩子，小田眼前一亮，“我有一个5岁的儿子，特别好看，眼睛很像我，也特别乖巧。”

没说两句，小田就哭了起来。

我轻轻地拍了拍小田的肩膀说：“听我说，小田，不要伤心，咱们好好配合治疗，很快就可以出院的。你一定要坚强，要加油，我们会尽最大的努力帮助你的。您现在主要的问题就是情绪容易激动，不稳定，等您情绪稳定了，很快就可以回家陪孩子了。”

小田认真想了想说：“好，我听您的话，尽力配合。”

随后，我找到了小田的主管医生。主管医生重新为他评估了病情。遵医嘱，我们给小田解除了“保护性约束”。

过了两天，小田情绪稳定了不少，调出了重症监护室，转到了普通病室。说来凑巧，小田调的病室，正是我负责的病室，我也顺理成章地成为了他的责任护士。

经过上次的事情，小田对我非常信任，经常主动找我聊天，我每次都会认真倾听。有时他会拿孩子的照片给我看，每次提起孩子他眼中都洋溢着自豪。

慢慢地，我跟小田成了好朋友，他特别愿意跟我分享快乐的事儿。有一次，我们讨论起那次“保护性约束”的事情，小田说：“现在想想一点也不责怪你们，当时你们约束我是对的，如果我把别人打了，或者我自己受伤了，我都会后悔的。感谢您当时在我被约束后还能跟我聊天，帮我倒水，还贴心地放了一根吸管，真的很感动。”

记得有一次我因孩子生病休假了一天。小田看我没来上班，焦急地问我的同事：“谢护士为什么没来上班？家里没事吧？”

我知道这件事后，十分感动。这样温暖的故事在病房不断上演，一个个像小田一样的患者不断出院，回归社会和家庭。

只有尊重患者，我们才能得到患者的信任；只有敬畏生命，我们才能更好地提升业务水平。让每一个抑郁的心灵重新沐浴阳光，让每一个饱受精神疾病困扰的家庭对未来满怀期待，让每一位患者都能遇到生命中最美的自己，这也许就是我们精神科医务工作者的使命。

（作者为北京安定医院抑郁症治疗中心8病区护师）