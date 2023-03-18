花粉过敏“元凶”多是树草 外出需看天防护

新华社北京3月18日电（记者倪元锦）北京市气象局发布的花粉浓度预报显示，当前，北京市的花粉种类以柏树、榆科和杨科为主，浓度较高。专家表示，春季花粉过敏的“元凶”往往不是颜色鲜艳的观赏花，而是那些看起来不像会开花的树木类、杂草类植物。气象部门提示，气温回升，花粉过敏人群出行时可“看天”进行防护。

据了解，自然界的花粉传播主要分“风媒”和“虫媒”两种形式。风媒花粉，如柏树、杨树、柳树、桦树、梧桐等的花粉，特点是花型小，花粉含量高，质量较轻，可以随风飞到很远的地方，是引起过敏症状的“元凶”。

北京协和医院变态反应科主治医师李丽莎介绍，对于比较敏感的花粉过敏患者，二月下旬就已有过敏症状，多数患者的过敏症状在三月下旬会比较重。

“在北京，三月份主要是柏树、杨树、柳树散播花粉，四、五月份主要是桦树、梧桐树、白蜡这些树种，都有可能会引起花粉过敏情况。”李丽莎说。

北京市气象部门提示，花粉高发时节，过敏人群尽量避免在上午10点到下午5点花粉浓度较高时段外出。此外，过敏人群外出可“看天”防护，晴朗微风气温高的天气有利于花粉浓度升高，明显降雨、4级以上风力有助于花粉浓度下降。

专家指出，过敏人群外出最好佩戴口罩和镜片眼镜，如外出接触到较多过敏源，回家后可进行鼻腔清洗。如过敏性症状较严重，可使用“花粉阻隔剂”以减少花粉颗粒的吸入，最好在医生指导下进行药物治疗。