如何提高医疗健康信息化水平？听听这场论坛怎么说

人民网北京9月9日电 （王绍绍）近日，由工业和信息化部新闻宣传中心、中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、中国通信标准化协会联合主办的“双千兆医疗网络发展论坛”在北京召开。

“双千兆网络与医疗健康领域的深度融合，对于推动医疗健康信息化工作、加强远程医疗网络能力建设、增进人民群众福祉具有重要意义。”国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在会上表示，国家卫生健康委将会同工业和信息化部相关部门，从加快全国卫生行业网络规划、促进检查检验结果互通共享、优化基层远程医疗网络的服务与覆盖、完善网络安全与数据安全综合防范体系这四方面，推动双千兆医疗网络发展工作。

中国通信标准化协会理事长闻库表示，中国通信标准化协会持续推动相关标准研制工作，支撑我国双千兆医疗网络的发展，后续将在加快统一标准制定、加强协同技术融合、推动医疗应用创新等三方面重点开展工作，精准对接医疗卫生需求，推进双千兆医疗网络建设，满足不同医疗应用场景的需求。

着眼于工业和信息化部和国家卫健委对远程医疗网络能力建设的要求，工业和信息化部新闻宣传中心总编辑王保平建议，加强各相关行业间的沟通交流、加快信息技术和医疗健康复合型人才的培养储备、加大双千兆医疗网络发展的宣传力度等。

会上，与会嘉宾共同启动了“双千兆医疗网络服务质量保障计划”。中国信通院党委副书记王晓丽介绍，中国信通院联合国内医疗卫生机构、电信运营商、医疗设备商和高等院校等单位，共同发起成立“双千兆医疗网络服务质量保障计划”。中国信通院依托该“保障计划”，分区域、分阶段地推动开展双千兆医疗网络建设，逐步牵引带动至全国范围，并牵头搭建双千兆医疗网络测评分析平台，支撑国家和地方地区各行业主管部门的监管需求。

据了解，该计划主要聚焦医疗卫生行业，结合院前急诊救治、远程治疗、远程诊断、远程监护等应用场景对双千兆网络性能要求，开展双千兆医疗网络服务质量测评、故障排查，提供优化整改建议，并对双千兆医疗网络建设部署提供参考，同时为移动/远程医疗器械端到端接入双千兆医疗网络提供技术参考。