健康中国，守护人民幸福生活（民生共话）

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。今年政府工作报告指出，五年来，中国提升医疗卫生服务能力，深入推进健康中国行动，深化医药卫生体制改革，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。

代表委员们表示，中国把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策，建成了世界上规模最大的医疗卫生体系。接下来，要聚焦群众在医疗等领域面临的难题，全方位全周期保障人民健康，添彩幸福生活，增进民生福祉。

推动优质医疗资源扩容下沉

城乡居民医保人均财政补助标准从450元提高到610元；住院和门诊费用实现跨省直接结算，惠及5700多万人次；推行药品和医用耗材集中带量采购，降低费用负担超过4000亿元……政府工作报告中的医疗卫生成绩单，成为连日来代表委员的热议话题。

“过去三年，为了最大程度保障人民群众生命安全和身体健康，党中央因时因势调整防疫政策，使我们避开了几波致病力较强、致死率很高的疫情流行。”全国政协委员、国家传染病医学中心主任张文宏说，基层社区卫生中心的医生在抗疫中承担了大量工作，建议强化基层卫生体系建设，打造平急转换、张弛有度、三级联网的医疗体系，实现三级医院和基层医院分级分层分流又相互联系。

“各地近年来不断加大基层医疗卫生机构投入，基层医生的工作环境、待遇水平、职业发展等有了明显改善。”全国政协委员、黑龙江省政协副主席张显友说，为提高基层防病治病和健康管理能力，应创新体制机制，完善政策措施，稳定和优化基层医生队伍，解决人才“引不进、留不住”的问题。

政府工作报告提出，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。全国人大代表、山西白求恩医院重症医学科党支部书记杨晓静认为，实现这一目标，要完善好分级诊疗体系，推动形成有序就医格局。“精准首诊是分级诊疗的前提和基础，建议由上级医院通过技能培训等方式，提高基层医护人员的诊断能力和应急处置能力，让群众在家门口就能看好病。”杨晓静说。

以“互联网+”破题分级诊疗

政府工作报告指出，五年来，中国全面推开公立医院综合改革，持续提升县域医疗卫生服务能力，完善分级诊疗体系。不少代表委员认为，加强全民健康信息化服务体系建设，推动“互联网+医疗健康”向纵深发展，是破解分级诊疗难题的重要手段。

“得益于互联网技术，我们的诊疗服务更高效了。”全国人大代表、四川省内江市副市长张永介绍，内江近年探索创新医疗健康服务新模式，建成了市级区域互联网诊疗服务平台，开展健康咨询、就医指导、问诊复诊、开方审方、送药到家等线上诊疗服务，有效提升了群众就医的获得感。

全国政协委员、中国科学技术大学副校长杨金龙认为，“互联网+医疗健康”建设存在基础数据共享难、“智慧医院”服务能力还有差距、相关法律法规尚不健全等短板。他建议加强顶层设计，加快智慧医疗云平台建设，完善相关政策法规与监管体系。

“电子病历是居民健康档案的重要部分，为患者就医提供了必要支撑。随着技术进步，应逐步打通医院间、地区间患者病历的‘信息孤岛’。”全国政协委员、中山大学孙逸仙纪念医院党委副书记兼副院长许可慰建议，建设全国统一的医院电子病历系统，制定技术标准、统一接口。同时，应未雨绸缪，做好电子病历信息数据规范管理和安全保障。

促进中医药传承创新发展

政府工作报告指出，五年来，中国促进中医药传承创新发展。作为中华民族的瑰宝，中医药已全面参与基本医疗卫生制度建设，融入健康中国行动，中医药服务的公平性、可及性、便利性明显增强。

“抗击新冠疫情以来，中医药全程深度参与防控救治，为守护人民群众生命健康作出重要贡献。”全国政协委员、湖南医药学院院长何清湖说，中西医结合、中西药并用是中国疫情防控的一大特点。他建议，加大力度培养能在基层从事医疗、预防、保健、康复等工作的中西医结合全科医生，做到“小病能治、大病能识、重病能转、慢病能管”，把优质医疗服务送到群众身边。

“中医药是祖先留给我们的宝贵财富，要继承好、发展好、利用好。”全国人大代表、清华大学医学院讲席教授程京建议，鼓励和引导开展中医药原创性、引领性科技攻关，设立具有战略性、全局性、前瞻性的国家重大科技项目，加快中医药科技创新与转化应用。加强原创基础研究，用现代科学方法和手段解读中医药学原理，推进中医药与现代科学相结合。

全国政协委员、天津北辰北门医院副院长王遵来说，中医药提倡“预防为先”，融预防保健、疾病治疗和康复为一体。他提议以中医理论为基础，融合中西医技术和现代科技手段，提供全生命周期健康管理，给患者更多人文关怀。