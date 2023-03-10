进一步织密社会保障安全网（新征程·议民生）

习近平总书记指出，社会保障关乎人民最关心最直接最现实的利益问题。

“村民看病，实现了小病不出村、大病有保障。老人养老，60岁以上每月可领取养老金，80岁以上还有高龄补贴。”云南省临沧市临翔区细博村党总支书记、村委会主任付娇代表细数村民的新实惠，“老有所养、病有所医、失有所助、伤有所保，村里人心里更踏实、更温暖。”

代表委员表示，我国已建成世界上规模最大的社会保障体系。下一步，要完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，进一步织密社会保障安全网。

强化精准扩面，把更多人纳入保障范畴。中华慈善总会党委书记孙达委员表示，当前，新产业新业态新模式快速发展。因此，健全社会保障体系，应针对新业态从业人员、农民工等重点群体，分类施策、精准扩面。

强化问题导向，深化社会保障制度改革。“随着我国人口老龄化加快发展，人民群众养老需求更为多样。”河南中医药大学省重点实验室主任司富春代表说，应稳步推进养老保险制度改革。

去年，我国正式启动实施个人养老金制度，标志着多层次、多支柱养老保险制度框架基本形成。实施3个月以来，参加人数已经达到2817万人。“个人养老金制度的实施，有利于在基本养老保险和企业年金、职业年金基础上，再增加一份积累，让人民群众退休后能再多一份收入，老年生活更有保障、更有质量。”司富春代表说。

强化便民服务，推进社保经办数字化转型。取消领取养老保险待遇资格集中认证，推行人脸识别认证、大数据比对认证，提供上门认证服务；仅凭一张社保卡，就可实现就医购药、交通出行、惠民惠农补贴发放等多种功能……近年来，社保经办服务改革不断向纵深推进，让群众办事更方便。

付娇代表建议，社保经办直接面对广大人民群众，应充分利用互联网、大数据等信息技术，创新服务模式，深入推进数字化转型，努力让“数据多跑路、群众少跑腿”，为人民群众提供更加精细高效贴心的服务。

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 07 版）