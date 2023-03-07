上新扩容！保险机构持续发力个人养老金保险产品

新华社北京3月6日电（记者张斯文、王虎云）自个人养老金制度正式落地以来，个人养老金保险产品持续上新。中国银行保险信息技术管理有限公司公布的个人养老金保险产品名单显示，截至3月2日，个人养老金保险产品名单已由首批6家公司7款产品扩容至12家公司20款产品。

今年以来，个人养老金保险产品继续扩容。从产品类型来看，已涵盖专属商业养老保险、年金保险、两全保险、万能保险等。

根据银保监会去年发布的《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，保险公司开展个人养老金业务，可提供年金保险、两全保险，以及银保监会认定的其他产品。保险公司可以通过申请变更保险条款和费率审批或备案的方式，将现有保险产品纳入个人养老金保险产品。对于已经审批的专属商业养老保险产品，保险公司应当向银保监会报送上述说明材料，无须另行申请变更保险条款和费率审批。

银保监会支持保险公司立足自身特色，丰富产品供给，切实满足人民群众多样化养老需求。两全保险、年金保险入选个人养老金保险产品，有助于进一步丰富个人养老金的产品类型，为消费者提供不同类型的保障方案。

据了解，个人养老金缴费完全由参加人个人承担，参加人可根据自身投资偏好，自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品。商业养老保险产品聚焦于养老金的长期储蓄和长期积累，可满足投保人在安全稳健、长期增值、长期领取等方面的综合需求。

个人养老金是有政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险，是多层次养老保险体系的一项重要制度安排。2022年11月，个人养老金制度在36个先行城市和地区启动实施。人力资源和社会保障部副部长李忠日前在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍，个人养老金制度实施3个月以来，参加人数已经达到2817万人。