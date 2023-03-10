更安全！更健康！让“银发族”过上智慧养老生活

【民生话题】

主 持 人：实习记者 苏菁菁

对话嘉宾：杨剑宇 全国人大代表、中国移动浙江公司党委书记

刘庆峰 全国人大代表、科大讯飞董事长

李楠楠 全国人大代表、江苏南通市长青乐龄老年护理院

护理人员

近年来，随着科技的不断进步，互联化、智能化、物联化的智慧养老得到了人们越来越多的关注。应该如何让广大老年群体通过智慧养老，过上美好幸福的生活？听听人大代表怎么说。

我国是老龄化速度最快的国家之一。“十四五”时期，我国人口老龄化程度将进一步加深。60岁及以上人口占总人口比例将超过20%，我国进入中度老龄化社会。

近年来，我国智慧养老产业的市场规模快速扩大。前沿技术与智能设备将在养老服务中发挥越来越重要的作用，“智慧养老”正在成为新热词。

那么，应该如何推动“银发族”过上智慧养老生活？让我们一起听听代表委员们的观点。

人工智能让养老服务多样化

网友@彬彬：人工智能如何帮助老年人，让养老服务更加“聪明”？

刘庆峰代表：从智能手表到智能助听器，从家政护理机器人到未来的陪伴机器人，人工智能在养老服务中正在发挥越来越重要的作用。

人工智能技术可以帮助老年人提升生活质量和幸福指数。例如，人工智能可以整合全科医生的诊疗能力，将针对老年人的日常主动关怀与健康管理相结合，为老年人提供个性化的健康医疗服务，让医养结合更完善。而基于人工智能交互技术的智能语音交互终端，能为老人提供全天候的谈心交流、视频聊天、节日问候、戏曲娱乐等情感陪护。此外，要让人工智能赋能下的养老服务更“聪明”，还需要相关企业与单位深入调研，精准抓住老人需求。

今年两会上我提出建议，支持科技适老的软硬件一体化研究，通过智能化主动关怀和家庭终端硬件等产品的开发应用，形成人机协作的智能化兜底服务体系，关怀并保障独居老人和空巢老人的安全。我还建议将科技适老列入国家发展战略。

李楠楠代表：一方面，智慧养老产品应当“无感化”，也就是在不打扰老人、不需要老人主动操作的情况下，实现数据的采集，建立老人的行为模型。这种“无感化”的实现，需要人工智能的帮助。另一方面，人工智能也可以让养老服务更加多样化、个性化。

人工智能赋能养老，有广阔的前景与应用，但人力服务也必不可少。我举个例子，感应报警器在检测到老人跌倒后，应该有跟进服务，例如通知家属或指派具备资质的照护师、医生上门救助。一些个性化的康复方案，也需要有照护师、护理员来帮助老人实现。

做好智能产品的适老化设计

网友@刘先生：面对智能设备，很多老人出现了不会用、不愿用、不能用的难题。那么，智能设备应当如何服务老年人，做好适老化设计？

刘庆峰代表：我认为，应该从需求侧和管理侧的实际出发，探索智能设备的适老化。针对需求侧，可以从安全守护、健康关怀、便捷生活、物资保障、情感关爱等服务方向进行产品功能设计。例如，可以在家庭电视终端上为老年人提供各类咨询与医院挂号等服务。

针对管理侧，要让关爱老人的服务管理更精细、应急闭环处置更完善、综合服务更优质。例如，运用智医助理电话机器人每日定时拨打老人电话，有助于及时了解老人的动态和需求，提供关怀和健康检测。一旦出现异常可以及时通知，避免意外的发生。

李楠楠代表：智能产品在进行适老化设计时，应深入调研老人需求，从老人的角度出发设计产品。具体来说，我想举三个例子。

首先是电视的适老化。可以尝试对电视进行更多适老化的设计，例如，简化电视的操作流程、让老人可以通过电视与亲人视频、通过电视定制家政护理服务等，让电视成为“大一号”的手机。

其次是智能家居的适老化。感应灯、语音控制窗帘、语音机器人等，能一定程度上提升养老服务的质量与老人的生活品质。但在实际使用中，老人的普通话可能不太好、语速比较慢，这样可能导致智能设备无法识别相关语音。所以，智能家居设备应深入老人群体进行调研，进一步提高语音识别的准确度，以此更好地满足老人的需求。

最后是智能手机的适老化。我认为，适合老年人的手机应当具备老人机界面的简洁、干净，并保留按键的设计，同时还需要具备智能手机中常用的应用程序，最好能提供“老人常用应用程序一键下载”的功能。

推进智慧健康养老产业发展

网友@晨曦：我国老年人口多，应对人口老龄化的任务重。未来，应如何推动我国智慧健康养老产业的快速发展？

杨剑宇代表：智慧养老是以智能产品和信息平台为载体，面向人民群众健康和养老服务需求，深度融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。

通过广泛调研与深入实践，我认为，当前我国的智慧养老产业仍处于起步发展阶段，建设推进中还存在一些问题。例如，智慧养老产品供给不足，数字化服务水平亟待提高，智慧养老产业培育有待加强。

我建议，要强化产品供给，满足日益增长的智慧养老需求。通过实施科技助老示范工程，丰富智慧养老产品的种类，提升产品的智慧化水平；推进互联网应用适老化改造，支持推出更多界面简单、操作方便的老年智能终端产品和应用。

同时，也要强化技术赋能，提升智慧养老场景化服务能力。要进一步放大技术赋能优势，支持拓展智慧养老院、智慧居家养老、智慧助老餐厅等养老场景，建立健全智慧健康养老标准体系；进一步放大数据赋能优势，提升老年人行为画像、行为监测、安全监控等数据的分析能力。

此外，还要优化产业环境，做大做强现代化养老服务产业。要加大智慧养老产业投入，积极扶持智慧养老领域创新创业，完善养老行业数字化人才培训体系，加强老年人权益保护。