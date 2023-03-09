因地制宜构建多元化食物供给体系

【连线代表委员】

今年的政府工作报告指出，“强化粮食和重要农产品稳产保供，始终不懈地把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。黑龙江省绥化市委副书记、市长孙飚代表认为，绥化农业生产物质资源丰富，应坚持大农业观、大食物观，宜渔则渔、宜菜则菜、宜果则果、宜菌则菌、宜药则药，全方位、多途径开发食物资源。

绥化市地处寒地黑土核心区，黄金玉米带和奶牛养殖带，三河环绕、好水润田，林地面积广袤。孙飚代表提出，要因地制宜发展食物产业，构建多元化供给体系。通过稳产能、扩大肉蛋奶供给、提升畜禽品质来发展优质畜牧业、提升畜产品供给。通过发展特色水产苗种产业、建设亚冷水鱼生产基地、推广绿色种养结合，向江河要食物，提升水产品供给能力。发展林下种植、养殖，森林食品精深加工，提升森林食品供给能力。通过科学利用农村闲置地、废弃地等非耕地土地资源，发展设施农业，提升蔬菜供给能力。

“现在，‘绥化鲜食玉米’成为全国首例以鲜食玉米命名的地理标志产品，我们制定了《鲜食玉米存储运输规范》《鲜食玉米质量信息追溯规范》等全产业链团体质量技术标准。2022年，全市鲜食玉米种植面积100万亩左右，占全省的三分之一以上。未来，我们将继续因地制宜践行大食物观，将多元的绥化优质‘菜’不断端上全国人民的餐桌。”孙飚代表表示。

（本报记者 张士英 本报见习记者 季雅宁）