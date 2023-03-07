携手奔向更美好生活（直通两会）

数据来源：国家统计局等

制图：汪哲平

习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调：必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国人民共同书写奋斗创造美好生活的新篇章。两会期间，本报记者走进大街小巷，听老百姓聊聊教育、就业、养老、住房等话题，说说眼下的生活、未来的希冀；带着群众心声，记者采访部分代表委员，听听他们的意见建议。民生无小事，枝叶总关情。各地区各部门在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民群众对新征程充满信心。

——编 者

推进义务教育优质均衡发展

教育是民族振兴、社会进步的重要基石。2022年，我国九年义务教育巩固率达到95.5%，高中阶段教育毛入学率提高至91.6%。今年政府工作报告提出，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，大力发展职业教育，推进高等教育创新。

【会外街采】四川眉山青神县居民胡兰告诉记者，11岁的儿子就读于青神县学道街小学，10分钟就能从家到学校。“我们县的学校过去教育质量差距比较大，对家长来说，择校是个难题。这几年通过集团化办学，学校差距不断缩小”。胡兰说，现在学校注重发展素质教育，孩子作业负担轻了、活动课多了，睡眠时间也有保障，学习效率节节攀升。

【会内声音】眉山青神中学副校长王晓梅代表认为，办好人民满意的教育，要坚持以人民为中心发展教育，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。青神中学所在的青神县，通过集团化办学破解区域学校发展不均难题，实施学校校舍维修项目，消除义务教育大班额，推进县域内城乡义务教育一体化改革。“通过组建教育集团，实现区域内学前教育、义务教育阶段学校的均衡发展”，王晓梅介绍，当地还加大对教师的补充培训，提升县中的办学条件和教育质量。

对于如何进一步推进义务教育优质均衡发展，王晓梅认为必须多管齐下：一方面，在区域内实施集团化办学和学区制管理，让强校带弱校，减小学校间差异；另一方面，还要加大教师培养培训的制度改革，探索实施教师“县管校聘”管理改革，促进城乡间、学校间师资均衡配置。

落实落细就业优先政策

就业是民生之本。2022年，全国城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成1100万人的全年目标任务。政府工作报告提出目标，今年城镇新增就业1200万人左右。把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

【会外街采】在上海的一场高校毕业生择业对接会上，记者见到了正在找工作的毕业生王浩。“招聘会面向高校毕业生的‘雏鹰起飞’岗位超过1.5万个。”学习计算机相关专业的王浩说，“在现场我能直观地感受到，人才市场的形势正逐渐变得活跃，对我们专业的人才需求还有很大空间，对于求职我还是有信心的。”

【会内声音】上海师范大学校长袁雯委员认为，从长期看，要做好高校毕业生就业工作，应优化高校专业设置、培养模式，提高人才培养与市场需求的匹配度。近年来，上海师范大学优化全员支持学生就业的氛围，实习、见习、研习贯穿师范生培养全过程，职前职后培养培训课程一体化设计。

“只有瞄准企业需求，才能精准培养人才，也为学生找工作增添保障。”安徽阜阳技师学院汽车工程系副主任贾亮代表介绍，“以汽车工程系为例，我们和6家汽车销售服务4S店开展联合培养，企业提供生产设备和师资力量，学生还能到工厂实习锻炼，不少毕业生留在了企业。”贾亮表示。

织密社会保障安全网

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障。截至2022年底，全国基本养老保险参保人数达10.5亿，同比增加2430万人。2022年共为2687万困难群体代缴城乡居民养老保险费，参保率超过99%。截至2022年末，全国共有医疗卫生机构103.3万个。今年政府工作报告提出，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

【会外街采】“现在，俺们农民也享受养老保险待遇了，再加上别的补贴，一年下来，手头还能攒点儿钱呢！”78岁的张思柱，家住山东曲阜息陬镇二张曲村。种了一辈子地，如今，老人过上了幸福的晚年生活。几年前，村里有了“幸福食堂”，“一天最多花5块钱，吃了俩月，胖了5斤”。看病也更有保障，村里有卫生室，镇上有卫生院，每年免费查体，住院医保结算，“大伙都说，现在是‘小病不出村，大病不出镇’。”张思柱说。

【会内声音】“社会保障关乎人民最关心最直接最现实的利益问题。”山东国曜律师事务所主任李连祥委员表示，当前，我国社会保障制度改革已进入系统集成、协同高效的阶段，“紧盯制约社会保障体系建设的硬骨头，我国启动了基本养老保险全国统筹、建立个人养老金制度，社会保障体系不断完善。”

李连祥认为，推动社会保障事业高质量发展、可持续发展，要坚持制度引领，围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续等目标加强社会保障体系建设。“以养老保险为例，应发展多层次、多支柱的养老保险体系。此外，要关注养老保险制度与社会救助、社会福利制度的协同，要强化对特困、低保、高龄、失能老人的兜底保障，提升保障水平。”

更好满足居民住房需求

住有所居是重要的民生目标，关系千家万户切身利益。2022年，全国各类棚户区改造开工134万套，基本建成181万套；保障性租赁住房开工建设和筹集265万套（间）；新开工改造城镇老旧小区5.25万个，涉及居民876万户。今年政府工作报告提出，加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。

【会外街采】“我最大的梦想就是在兰州有自己的房子，成家立业。”李晓刚是甘肃武威人，大学毕业后在兰州工作，至今已快6年。28岁的李晓刚打算和女友结婚，目前，他们一边看市里的现房楼盘，一边了解保障性住房等相关政策。“人们常说，幸福都是奋斗出来的。只要努力拼搏，我们也一定能创造属于我们的幸福生活！”李晓刚说。

【会内声音】“要因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设。”甘肃省建设投资（控股）集团有限公司党委书记、董事长苏跃华代表表示，住房问题是重要的民生问题，加快发展保障性租赁住房，是促进住房困难群体实现“安居梦”的有力途径。

苏跃华认为，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，加大保障房建设投入力度。同时，也要加强物业服务市场的监管，探索更加人性化的服务模式，全面提升宜居宜住水平，让人民群众“有房住”的同时“住好房”。

（本报记者王永战、方敏、游仪、李蕊、付文参与采写）

两会@你

幼有所育：建议加强对幼师素质、从业资格的考核，提升幼师待遇，让更多天使一样的老师守护孩子健康成长。

学有所教：建议加强农村小规模学校和乡村寄宿制学校建设，同时重视乡村教师队伍建设，多为农村定向培养教师，可在职称评定等方面给予政策倾斜。

劳有所得：针对劳动合同签订后出现的各种问题，建议劳动监察部门对用工单位进行前置监管，维护劳动者的合法权益，优化就业环境。

病有所医：一些农村缺少社区医院，镇里医疗环境比较简陋。建议大力建设基层医疗卫生机构，重视乡镇医疗资源分配与人才培养。

老有所养：建议在农村成立更多灵活便捷的养老服务中心，就近招募符合条件的工作人员，既解决农村养老问题，又能创造乡村就业岗位。

住有所居：建议加大保障房建设力度，新建住房应把好质量关，做好隔音。

弱有所扶：希望能加大对县级特殊教育的投入，为特殊学校提供免费接送校车和住宿等，减轻此类学生家庭的负担。

——网友留言选自人民网领导留言板“我给两会捎句话”栏目

《 人民日报 》（ 2023年03月07日 03 版）