夯实民生之本 推动社会保障事业高质量发展

就业是民生之本，社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。今年我国就业形势如何？社保基金运行怎样？养老金发放整体情况如何？针对社会关心的热点问题，人力资源和社会保障部有关负责人2日在国新办举行的新闻发布会上逐一解答。

就业形势将持续回暖

“随着经济运行整体好转，就业形势将持续回暖，保持总体稳定。”人社部部长王晓萍说，从今年前两个月的情况来看，就业市场平稳有序，好于预期。

王晓萍表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，为就业长期稳定创造了良好的条件。创新创业将提供强大动能，新的就业增长点不断涌现。稳就业、保就业政策红利持续释放，减负稳岗扩就业政策调整优化，技能培训、就业服务活动有序开展，为稳定和扩大就业提供了有力支撑。

针对就业总量压力，她指出，据测算，今年需要在城镇就业的新成长劳动力1662万人，规模创近年新高，压力依然比较大。招工难、就业难并存的结构性矛盾依然突出，普工难招、技术工人短缺。

2023届高校毕业生的规模将达到1158万人，促进就业的任务更加繁重。对此，人社部副部长俞家栋说，将坚持把促进青年特别是高校毕业生就业摆在更加突出的位置，进一步完善毕业生就业创业的支持政策，实施政策服务落实专项行动，加快政策兑现，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募，引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，支持毕业生自主创业、灵活就业。

“要强化重点群体就业支持。围绕青年特别是高校毕业生、农民工特别是脱贫人口、失业人员特别是困难人员，我们将建立台账式的管理机制，构建清单化的服务模式，健全兜底帮扶体系，完善就业援助制度。”王晓萍说，“我们有信心完成全年就业目标任务，持续保持就业局势总体稳定。”

社保基金运行总体平稳

养老金发放的问题，涉及亿万退休人员的切身利益。王晓萍说，我国社保基金运行总体平稳，基金管理不断加强，2022年三项社会保险基金收支规模达13.7万亿元，各项社会保险待遇按时足额发放。截至2022年末，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到10.5亿人、2.4亿人、2.9亿人。

“这些年来，我国养老保险制度改革稳步推进，覆盖范围持续扩大，基金收入持续增加，制度运行总体平稳，有较强的保发放能力。”王晓萍说。

一是收支有平衡。企业职工基本养老保险基金全年收支基本平衡，基金运行总体平稳。二是基金有调剂。为解决基金分布不均的结构性矛盾，在实施基金中央调剂制度的基础上，去年全国统筹制度启动实施，在全国范围内统一调剂基金，调剂力度更大。三是财政有投入。中央财政补助继续增加，地方财政建立了长期投入机制，投入力度持续加大。四是长远有储备。全国社会保障基金规模不断扩大，划转部分国有资本充实社保基金工作已经完成，这两部分基金都是养老金发放资金来源的长远储备。

去年，我国正式启动实施个人养老金制度，标志着我国多层次、多支柱养老保险制度框架基本形成。人社部副部长李忠说，实施3个月以来，参加人数已经达到2817万人。下一步将按照先行一年的部署要求，会同相关部门进一步做好政策宣传解读，总结经验、完善政策，积极稳妥推进制度实施。

推动社会保障事业高质量发展

党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。王晓萍说，将坚持把健全社会保障体系作为增进民生福祉的重要抓手，把民生工作做得更加扎实牢靠，推动社会保障事业高质量发展、可持续发展。

扩大社会保险覆盖面。王晓萍说，要深入实施全民参保计划，针对新业态从业人员、农民工等重点群体特点，分类施策、精准扩面。完善灵活就业人员在就业地参保政策，引导和促进更多灵活就业人员参加职工基本养老保险。稳妥实施新就业形态就业人员职业伤害保障试点。

完善多层次养老保险体系，并完善社会保险待遇调整机制。她说，要深化基本养老保险制度改革，研究扩大企业年金覆盖面的措施，积极稳妥实施个人养老金制度，满足人民群众多元化养老需求。

同时，要稳步推进企业养老保险全国统筹，加大基金调剂力度，推进失业保险、工伤保险省级统筹；进一步筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，组织开展基金管理专项行动，强化投资监管；完善全国统一的社会保险公共服务平台，以社保卡为载体，建立居民服务“一卡通”，推动更多高频事项一网通办、跨省通办，努力让“数据多跑路、群众少跑腿”。