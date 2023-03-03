新华述评：坚定必胜信心 在新时代新征程上奋勇前进

中国3年多来的抗疫防疫历程极不平凡。以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

这一成绩的取得必将激励全党全国各族人民坚定必胜信心，在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

党中央科学决策、坚强领导带领中国成功走出精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路

2022年，我国GDP达121万亿元，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，再次跃上新台阶。

国家统计局2月28日发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，2022年，我国经济社会发展顶住压力，经济实力、综合国力和人民生活水平持续提升。

成果来之不易。回望3年多抗疫历程，以习近平同志为核心的党中央坚强领导、科学决策，坚持稳字当头、稳中求进，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响，因时因势优化调整防控措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，成功走出了一条精准高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确道路。

一系列振奋人心的数据，折射出中国经济昂扬奋进的良好势头：

疫情防控进入新阶段后的第一个春运，全社会人员流动量约47.33亿人次，营业性客运量比2022年同期增长50.5%。人流加速回暖，货物运输量也在高位运行。铁路累计发送货物4.15亿吨。

中国吸引外资规模再创历史新高，开年首月中国实际使用外资金额超千亿元，同比增长14.5%；信贷实现“开门红”，1月份我国人民币贷款增加4.9万亿元，企业中长期贷款占比超七成。

2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）升至52.6%，生产经营活动预期指数为57.5%，升至近12个月来高点，企业信心继续增强。多地用电量整体也呈现加快恢复态势，预计2023年全国全社会用电量增长6%左右。

市场主体拔节生长，展现勃勃生机与活力。截至2023年1月，我国市场主体达1.7亿户，其中个体工商户达1.14亿户，约占市场主体总量三分之二、带动近3亿人就业。

一年春为始。种种经济向好的预期，为发展注入了强劲的信心。实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。

中国经济的强大韧性和潜力提供了应对风险挑战的底气和能力

生产线上，数十条机械臂在空中有序交错摆动，一群搬运零部件的载重机器人往来穿梭，几名员工在显示屏前紧盯着关键参数。今年以来，天津力神电池股份有限公司的工厂昼夜忙个不停，满负荷运转。疫情期间，这条生产线曾因订单短缺而不时停摆，如今迎来陆续增资扩产。

艰难中彰显勇毅，坚韧中点亮希望。回望3年多来的同心抗疫，我们战胜了前所未有的困难和挑战，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

以非常之举应对非常之事，牢牢掌握了抗疫的战略主动权。宏观政策靠前发力、形成合力，微观措施加快落地、精准有力。各地区各部门扎实落实、主动作为，以超常力度和举措抓好稳增长各项政策落地见效，有效激发了经济韧性与潜力，最大程度稳住基本盘。

坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转，为更好稳住经济大盘创造了良好的基础和环境。

更好统筹发展和安全，着力在补齐创新短板、做强市场主体、强化数字赋能、聚焦畅通循环上下功夫。

帮助中小企业稳增长、调结构、强能力，实现平稳健康发展。2022年，我国平均每天新设企业2.38万户，中小微企业数量已经超过了5200万户，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。一大批专精特新企业脱颖而出，成为中小企业发展的一个亮点。

国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品获批上市；首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机点火成功；全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目开工，“东数西算”工程的良好态势和聚集效应正在加速形成……中国重大装备、重要基础零部件、新材料等关键领域产业链攻关再上新台阶，产业链供应链韧性得到进一步提升。

面对国际供给体系波动，我国粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，“菜篮子”产品量足价稳，以煤炭为“锚”着力保持能源价格总体稳定，为经济稳增长起到“压舱石”作用，发展韧性持续彰显。

在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，我们更有充足的底气和能力应对前进道路上的各种挑战。

奋力书写高质量发展新篇章

高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务。中央经济工作会议提出2023年要“坚持稳字当头、稳中求进”，“形成共促高质量发展合力”。

各地抓项目、强创新、优环境、增动能，加快产业提质增效，推动高质量发展取得新成效。2月21日，共计268个、总投资6808亿元的浙江省重大项目在杭州集中举行开工仪式；2、3月份北京市计划开工市区重大项目110个，总投资近2200亿元……重大项目招引与建设加足马力，积极发挥有效投资在高质量发展中的关键作用。

广东召开全省高质量发展大会、上海召开全市优化营商环境建设大会、福建召开民营经济代表人士座谈会……各地优化促进经济持续恢复发展的政策环境，为高质量发展赋能。

当前，世界对中国经济增长预期持续增强，市场机遇加快释放，外资企业对市场动向把握敏锐，加快投资布局。促进外资稳存量、扩增量、提质量，成为多地吸引外资工作重点。

码头繁忙，贸易回暖，前景向好。近期，辽宁大连港、营口港、盘锦港等港口货物吞吐量正逐步走出低谷、企稳回升。是否看好未来，投不投资最有说服力。前不久，松下制冷保税中心仓项目正式落地大连港，面向日本、北美、欧洲市场的分拨中心仓将陆续启用，预计年度总操作箱量约1800标准集装箱，年出口额约4000万美元。

在全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，只要我们更好统筹疫情防控与经济社会发展，坚定信心、顽强拼搏，扎实推进中国式现代化，就一定能够在新征程上创造新的更大奇迹。