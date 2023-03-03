筑牢百姓健康的头道防线

三月春风暖，作为一名乡镇医生，我又开始准备新一年的家庭医生签约和履约工作了。这些年，一个离临江镇有10多公里的小山村，总让我放心不下。

我时常到村里给10多个行动不便的老人逐一测血压、血糖，进行其他健康常规检查，反复叮嘱服药和饮食等方面的注意事项。特别让我牵挂的是村里70多岁的潘大爷，他因脑出血后遗症导致行动不便、生活不能自理。我每过一段时间都会打电话询问情况。前不久，得知潘大爷能独自下床、独立进食了，我心里说不出的高兴。

一有时间，我就挎着药箱进村入户。去年8月，我在洪星村发现一位50多岁的村民全身瘫痪长期卧床，臀部已开始溃烂。而家里又有老人要照顾，他的妻子没法送他去住院。我便从医院领取清洗器材和药品，每两天去他家一次，给他清洗上药，教他妻子学习清洗和护理，直到他的情况好转。

在乡镇医院工作以来，我总感觉自己的理论水平和实操能力还不够扎实，从重庆三峡医专毕业后，我又去了重庆医科大学进修学习。去年，全区实行“区聘乡用”医疗卫生人才改革，让一批区级医院的骨干医生下沉到乡镇医院服务指导一年。他们手把手地指导我们诊断病情、开展临床手术和术后恢复。只有自己提高了，才能更好守护乡亲们的健康。

这些年，乡村医生的医疗服务能力不断提升。我期待更多知名专家下沉到乡镇医院开展指导，我们也能获得更多技能培训的机会。