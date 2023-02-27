持续优化新能源汽车消费环境

党的二十大报告强调，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。去年底召开的中央经济工作会议提出，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

近年来，在各项政策措施支持下，我国新能源汽车产业发展迅速，成为绿色消费的一大亮点。如何进一步助力新能源汽车消费“提速”？记者进行了采访。

真金白银激发消费活力

“享受车购税优惠政策后，我看中的车型可节省8万多元，压力小了不少。”北京市朝阳区居民沈华日前购买了自己心仪品牌的新能源汽车。

去年底，财政部等部门发布公告，明确将新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至今年底。不少消费者乘着政策“东风”，选购新能源汽车。

一家汽车销售公司的财务人员算了一笔账：“以店里一款主打车型为例，车价25万，车购税优惠金额有2万余元。不少持观望态度的消费者听说车购税政策延续，又过来预约看车了。”

“车辆购置税税率通常为汽车售价（不含增值税）的10%。免征车购税实质上是降低了新能源汽车的零售价格，有利于刺激消费。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

据了解，2022年全年，全国免征新能源汽车车辆购置税累计达879亿元；新能源汽车内销同比增长近一倍，渗透率达到25.6%。“从国内外实践看，减免税政策对促进新能源汽车消费有重要作用。相关政策延续实施将稳定市场预期、提振市场信心，对推进汽车行业高质量发展具有重要意义。”国家税务总局纳税服务司司长沈新国说。

今年，各地拿出“真金白银”的举措持续促进消费。上海延续实施新能源汽车置换补贴政策，个人消费者报废或转出符合相关标准的小客车、购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元财政补贴；河南郑州市新增发1亿元汽车消费券，购买新能源汽车的消费者最多可使用6000元电子消费券。

中国汽车工业协会统计显示，受新能源汽车补贴政策调整等影响，今年1月，新能源汽车销量同比微降。“从长期看，消费者对新能源汽车的认可度不断提升，产业和市场日趋成熟，新能源汽车产销两旺的趋势不会改变。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林说。

在减税的同时，金融服务创新也为消费者购车提供了更多便利。

浙江台州市路桥区的新市民陈献涛说，去年，家里小孩上了小学，他想买一辆车方便接送，但钱不凑手。邮储银行台州路桥支行联合当地4S店开展的新能源购车分期活动帮助他买到了新车。“首付花了不到10万元，其余分期还款，而且还能享受免费上门安装充电桩服务，大大减轻了资金压力。”陈献涛说。

“随着绿色发展理念不断深入人心，低碳环保的产品愈加受到市场欢迎，支持相关消费的金融服务创新升级潜力巨大。”复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼说，用金融杠杆撬动绿色消费，也会促进绿色产业发展、推动优化供给，形成绿色消费与绿色金融的良性循环，将新能源汽车消费“蛋糕”越做越大。

实招妙招增强发展动力

这些天，位于福建莆田的云度新能源汽车公司的智慧工厂里一派繁忙景象，员工们在进行新能源汽车生产装配工作。在总装车间里，几名工人正对即将下线的汽车进行全面“体检”。

“连日来，营销团队积极筹划新车型上市，预售情况不错。生产忙、订单忙，招聘也忙。我们通过线上线下多渠道招聘，以满足业务需求。”公司总经理陈先生说。

需求牵引供给、供给创造需求。专家表示，促进新能源汽车消费，既要在需求端充分释放潜能，也要在供给侧更好发力。结合新能源汽车产业链实际需求，政策“组合拳”为企业发展注入资金“活水”。

“近年来，一系列政策既刺激了新能源汽车消费，也为汽车产业发展注入新动能。”杭州吉利汽车有限公司财务总监岳久东说，公司将继续加大研发投入，加快产业链条更新迭代，结合市场需求变化继续研发新款车型，实现各档次车型全面覆盖。

如何为新能源汽车行业提供多样化融资服务？去年，银保监会发布《关于鼓励非银机构支持新能源汽车发展的通知》，引导汽车金融公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银机构积极助力新能源汽车推广应用。

各地推出了不少创新服务。浙江银保监局有关负责人介绍，当地积极引导金融机构围绕新能源汽车行业企业特点创新服务模式。浙江浙银金融租赁股份有限公司等机构为新能源汽车企业提供售后回租服务，租赁公司向企业收购其持有的生产设备等资产，再重新租赁给企业使用，以此帮助企业盘活持有的固定资产，获取相应资金支持。

“我们为温州一家新能源汽车企业提供了一年期1.5亿元的售后回租方案，并根据企业汽车销量逐步投放短期流动资金。”浙银租赁有关负责人说，该笔业务起到了示范作用，后期又有多家租赁公司给予该企业资金支持，助力企业生产经营保持良好态势。

与传统汽车厂商不同，新能源汽车厂商具有“以销定产”“订单造车”的特点，相应地，下游经销商采购新车融资期限、车辆在押时间较短。为适应销售特点，中信银行推出汽车金融订单融资模式，以终端消费者订单为依据，为下游经销商提供新车采购融资，以融资车辆提供存货质押担保以及浮动抵押担保，对押品车辆采用“监管合格证+巡库+远程控制”的新型风险管理方式，提高银行风控水平，满足经销商融资需求，“盘活”销售链条。

“未来，可逐步构建全产业链金融布局，完善汽车金融服务生态，为新能源汽车产业发展提供全方位服务。”董希淼说。

多措并举优化发展环境

如何进一步释放新能源汽车消费潜力？专家表示，应多措并举推动相关政策落地见效。

沈新国说，各级税务部门将通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享车购税免征政策。同时简化办税手续，实现部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌。

董希淼认为，金融领域对二手车交易的支持还有较大提升空间。金融机构应在风险可控前提下，加大新能源汽车消费信贷产品创新力度，丰富汽车金融服务，合理确定首付比例、贷款利率及期限，更好支持新能源汽车购买和使用。

“目前面向消费者的汽车金融产品主要供给者是商业银行和专业的汽车金融公司，未来可逐步引导更多类型金融机构开展新能源汽车和二手车贷款业务，形成层次更丰富的服务体系。”董希淼说。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说，下一步，将加快建设完善全国性的二手车信息查询平台，让车辆信息更加透明，扩大二手车流通，盘活汽车存量市场，促进汽车梯次消费；同时，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，开展形式多样的汽车促消费活动，稳住新车消费增量。

专家表示，近年来，消费者对驾驶体验、安全性等的关注度不断提高，降低购车成本促进消费的边际效应可能降低。要更长效、有力地促进新能源汽车消费，还应加大力度支持相关配套设施建设，让消费者获得更好的用车环境，提升消费意愿。

“比如，金融行业可围绕充电桩、换电站建设运营企业的经营需要，定制融资方案、增加服务供给，助力上下游企业更好发展，加快居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设。”盘和林说。

工信部有关负责人表示，将持续完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。推动电动化与智能网联技术融合发展，开发更多适合消费者的服务功能，持续提升驾乘体验，催生更多购买需求。

“未来将引导各地在牌照、充电、通行等各个方面改善消费条件。”徐兴锋说，让汽车消费拥有良好环境，更好发挥对整体消费的带动作用。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 18 版）