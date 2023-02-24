2022公立医院高质量发展典型案例公布

2月18日，由人民健康联合重庆市卫生健康委主办，重庆市医院协会、重庆市医科大学附属第一医院协办的“2022公立医院高质量发展经验总结交流会暨典型案例发布仪式”在重庆举办。会上公布了“2022全国公立医院高质量发展典型案例”。

2022年4月，在国家卫生健康委医政医管局（医政司）指导支持下，人民健康正式启动“2022公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”，活动旨在充分展现全国各级公立医院在推进高质量发展工作中付出的努力、取得的成效，以及典型示范带动作用。活动面向全国各级公立医院，围绕“三个转变、三个提高”要求，从“医防融合”“体系创新”“技术创新”“模式创新”“管理创新”“文化创新”“优质资源扩容”“区域均衡布局”等方面开展征集，共征集案例400余个，最终公布80个医院典型案例。

案例名单（排序不分先后）：

1. 安徽医科大学第二附属医院：坚持为民服务初心使命 促进医院服务提质增效

2. 阜阳市人民医院：绩效国考促进公立医院高质量发展

3. 北京协和医院：探索破解罕见病诊疗世界三大难题的“协和方案”

4. 北京儿童医院：以学科建设需求为导向的高质量发展的党建创新路径

5. 中国中医科学院广安门医院：抢抓“十四五”战略机遇 创建“四个中心一个基地”

6. 北京回龙观医院：多措并举，减少精神障碍患者外走风险

7. 北京医院：深耕内分泌科发展 加强科研与临床融合

8. 北京大学首钢医院：结直肠癌患者全流程专业化服务模式构建与应用

9. 北京市和平里医院：肾绞痛特色诊疗

10. 中国医学科学院阜外医院：打造6R+1S智能模型，助推医疗品质与服务效率双提升

11. 北京中医药大学东方医院：东方精神做引领，医防融合创新篇

12. 石家庄市第四医院：打造妇幼健康咨询优质品牌

13. 华北石油管理局总医院：以优质门诊质量管理塑造区域性健康生态体系

14. 任丘市人民医院：以学科建设为突破口，建设人民满意医院

15. 郑州大学第二附属医院：医教研协同 促医院高质量发展提质增效

16. 河南科技大学第一附属医院：“双轮并驱”赋能公立医院从数量走向价值

17. 河南省肿瘤医院：价值医疗背景下肿瘤首诊多学科诊疗模式实践

18. 武汉市中心医院：积极老龄化 推进老年患者居家照护服务

19. 上海市胸科医院：创新推出“复诊一日通” 构建线上线下一体化的诊疗平台

20. 吉林大学第一医院：MDT结合个案管理改善肿瘤患者骨骼肌减少

21. 北京协和医院：六大体系 面向协和新百年的规划图

22. 中国医学科学院阜外医院：“互联网+智慧医疗”下沉社区，打造基层慢病智能化健康管理生态服务闭环

23. 河北医科大学第一医院：以党建为引领推进党建与业务深度融合

24. 滦州市人民医院：以专科建设为突破口，让老百姓的求医路不遥远

25. 华中科技大学同济医学院附属协和医院：多维度构建武汉协和特色的新文化体系

26. 武汉市中心医院：基于“HaaS”模式下的“互联网+房颤患者全程智慧化管理”

27. 榆林市第二医院：聚焦优势 学科建设精准发力

28. 西安市红会医院：“互联网+”医疗 构建患者就诊新生态

29. 西安市儿童医院：以儿童健康为宗旨的健康促进医院高质量发展

30. 长治市人民医院：利用信息化手段助力集采药品规范化使用

31. 汉阴县人民医院：现代医院管理制度探索 强化“五大建设”、努力实现“五个提升”

32. 山东大学附属儿童医院：围绕“四个重点建设行动” 积极推动高质量发展

33. 山东中医药大学附属医院：依托全面质量管理模式构建医院绩效考核管理体系

34. 济宁医学院附属医院：不断加强创新 促进高质量、有效率、更公平

35. 徐州医科大学附属医院：高质量打造DRG管理新模式 基于徐医附院的实践与探索

36. 无锡市中医医院：基于老年友善医院护理建设之杏林春暖 老有“医”靠

37. 浙江大学医学院附属邵逸夫医院：创新推动医院高质量发展

38. 浙江大学医学院附属口腔医院：聚焦“一老一小” 探索新时代公立口腔医院预防服务范式

39. 温州市中心医院：以全流程闭环的研究视角创新驱动高质量发展

40. 吉林大学第一医院：构建闭环诊疗新模式 助力医院日间手术高质量发展

41. 中国医学科学院阜外医院：构筑老年友好型“一站式”智慧医院，打造互联网诊疗服务“标杆”

42. 华中科技大学同济医学院附属协和医院：线上线下融合的一站式多元一体化 MDT 门诊建设探索

43. 山东中医药大学附属医院：信息化助推医院内控管理实施的实践探讨

44. 徐州医科大学附属医院：探索实践公立医院高质量发展新路径

45. 四川大学华西第二医院：推进信访信息化管理 助力医院高质量发展

46. 遂宁市中医院：创新谋变、转型定位 中医病案首页质量提升之路

47. 重庆医科大学附属第一医院：加强人才队伍建设 点燃助推公立医院高质量发展的引擎

48. 重庆医科大学附属第二医院：基于患者为中心的全程可追溯型智慧护理病房

49. 大理市第一人民医院：依托紧密型医共体 促进医疗资源共享与协作

50. 大理大学第一附属医院：建设质控、统计、科研、教学为一体的病案管理先锋科室

51. 临夏回族自治州人民医院：改变传统工作流程，助力科室提高工作效率

52. 张掖市第二人民医院：着眼区域医疗中心建设，迈向高质量发展

53. 喀什地区第一人民医院：力争建成“丝绸之路经济带”区域性国际医疗服务中心

54. 博尔塔拉蒙古自治州人民医院：落实各项惠民政策优化患者就医感受

55. 新疆生产建设兵团医院：传承兵医精神，践行戍边初心，以高质量发展引领兵团卫生健康事业

56. 湖南省肿瘤医院：紧握科技成果 大力建设血管通路管理信息平台

57. 上海市胸科医院：高水平运营管理激发医院高质量发展新效能

58. 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院：一院两区推动新建肿瘤专科医院高质量发展

59. 高州市人民医院：构建“两个闭环”，缓解基层群众健康“三难”

60. 广西医科大学第一附属医院：以战略思维科学决策，以智慧医疗赋能创新

61. 北京协和医院：不断筑牢生命健康的安全防线

62. 河北医科大学第一医院：医疗质量精细化管理助力医院高质量发展

63. 武汉市中心医院：近产科全周期管理赋能医疗服务品质提升

64. 潍坊市人民医院：打造造福百姓的高质量区域医疗“高峰”

65. 青岛市市立医院：完善运营管理体系 建立精细化运营管理模型

66. 南京医科大学第二附属医院：持续改善医疗服务，提升患者体验和满意度

67. 苏州大学第一附属医院：致力于打造智慧医疗提升患者就医体验

68. 重庆医科大学附属第二医院：日间病房真情奉献 24小时高效服务

69. 新疆医科大学第二临床医学院：高级卒中中心高质量内涵建设 构建脑卒中患者绿色通道体系

70. 九江市第一人民医院：找准适宜自身发展模式 差异化突破“夹心层”

71. 长沙市妇幼保健院：创新人才工作上下功夫 搭建人才发展平台上出实招

72. 株洲市中心医院：四手齐抓破解肿瘤患者住院难题 三方共赢促公立医院高质量发展

73. 上海市胸科医院：适应新时代临床研究创新性要求的伦理审查模式

74. 上海市精神卫生中心：精神专科医院成果转化体系的构建及应用

75. 复旦大学附属妇产科医院：以患者需求为导向 持续改善医疗服务

76. 南方医科大学皮肤病医院：有限的服务空间、创造无限的服务价值 互联网医院发展实践

77. 佛山市中医院：“四式融合”工作法探索解决新时代党建与业务“两张皮”难题

78. 江门市人民医院：推动抗菌药物使用由粗放型向精细化、科学化转变

79. 吉林大学第一医院：基于动机驱动的“三阶段N+”优化人才培养机制 助推护理工作高质量发展

80. 南昌大学第一附属医院：基于5G“互联网+”智慧医疗新模式探索与应用