更好地满足大众健身需求

走进位于南京市老城南门西片区的一家篮球馆，便能发现球馆上空斜坡顶的独特设计，坡顶侧的天窗开向朝西，有效避免光线直射球馆，保证了室内光线的视觉平衡。这里曾是南京印染厂厂房，特殊的建筑构造是对生产的避光考虑。

这片街区由老厂房构成，位于明城墙下，背靠秦淮河畔，古韵十足。2020年，这里被改造为江苏省体育服务综合体，园区集体育、餐饮、娱乐、文化于一身。“体育产业集聚是这里的特点，丰富多样的体育项目配套设施受到众多高科技公司的青睐。”悦动·新门西体育文化产业园负责人说，园区内体育场馆类别涵盖轮滑、蹦床、射箭等多个新兴体育项目，逐渐成为南京年轻体育爱好者的聚集地。篮球馆、攀岩馆，桨板俱乐部……运动元素散落在街区的各个角落。

2020年8月，南京、苏州、常州入选首批国家体育消费试点城市；2021年江苏省城乡居民体育消费总规模达2233亿元，人均体育消费2626元。一系列数据离不开政策扶持与机制创新，江苏省发布全省体育消费试点城市建设工作指标体系，着力科学产业布局，打造体育消费新场景，构建体育消费新生态，激发消费市场新活力。

拓展个性化服务，促进体育消费升级，满足大众日常健身需求。在苏州市吴江区，苏州湾体育中心可供大众进行游泳、篮球、羽毛球、乒乓球等体育活动，周围还配有独立的商业综合体和假日酒店，可承接具有一定规模的专业赛事，正逐渐成为周边居民甚至其他区（县）人们运动健身的“打卡地”。

近年来，江苏省加速探索体育业态创新，“一地一策”精准规划，有效组合体育与健康、文化旅游、休闲娱乐等功能，相互融合、相互补充、相互支持，形成了稳定长效的经营模式。江苏省体育局一级巡视员王志军表示，下一步，江苏省体育产业将坚持市场导向，大力打造体育服务消费新场景，满足大众日益增长的消费需求。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 15 版）