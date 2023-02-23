“哈克深蹲”伤了腰 健身房被判赔偿

小刘为了美体塑形，报名了健身房的私教课。然而，在一次私教课结束后，小刘感觉腰部不适，且症状持续未能得到好转。小刘认为是私教在授课时给自己安排了超出身体负荷的运动项目所致，与健身房协商赔偿未果，诉至法院。海淀法院经审理，判决确认双方的健身私教服务合同已解除，健身房赔偿小刘医疗费、康复费等经济损失及合理支出共计2.5万元。

原告小刘诉称，2020年4月小刘注册为健身房的会员，并相继购买了团课卡、私教卡等服务，一直在健身房预约私教课进行锻炼。2021年6月，健身房的私教在授课过程中，让小刘进行了哈克深蹲，且其在未对小刘身体状况做评估的情况下，就擅自要求小刘将铁片重量增加到40至50千克。小刘立即向私教反映太沉、不舒服，但私教说没关系，还是坚持让小刘完成该动作。当天晚上小刘感觉腰疼无比，此后几天也没有好转。小刘遂联系私教，告知相关情况，但私教表示这是肌肉酸痛，休息几天就好了。后小刘因临近期末，忙于学业，未能及时就医，但疼痛的症状一直未能好转。最终，小刘于2021年8月前往医院急诊就诊，诊断为腰椎间盘突出症、背部软组织拉伤、腰部肌肉拉伤、腹内肌肉拉伤，需药物及康复治疗。小刘认为，上述病症伤情是由于健身房指派的教练指导错误所致，健身房在合同履行过程中存在严重违约和过错，给小刘造成身体和精神上的损害，已严重影响了小刘正常的生活学习，遂要求解除与健身房之间签订的健身私教服务合同，并由健身房赔偿小刘医疗费、康复费等费用 共计13万元。

被告健身房辩称，双方在2021年6月已经协商解除合同了，健身房已退还小刘未使用的合同费用。小刘不能证明自身损害与健身房的行为具有因果关系，现有证据无法证明小刘的身体损伤是因为健身房的过错行为导致。私教在第一时间已建议小刘去医院就诊，但小刘因自身琐事，拖延就医，导致病情加重，且小刘在未去就医期间擅自前往私人诊所、按摩馆、理疗室进行康复，以上行为均属于介入因素，存在加重病情、中断训练行为与小刘身体损害的结果之间的因果关系的可能。

法院经审理后认为，现双方均认可在2021年6月解除了健身私教服务合同，法院对此依法予以确认。

关于赔偿损失一节，由于本案中小刘明确基于合同之诉提起本案诉讼，因此健身房承担赔偿责任的前提是其在向小刘提供健身服务时存在违约行为。对此，法院认为，首先，健身房作为健身私教服务的提供方，应当负有保障健身私教会员小刘的人身安全的义务；其次，根据本案查明的事实，小刘在2021年6月完成私教课程的当天即向私教教练通过微信反映了腰部不适的情况，其后经医疗机构诊断，确认小刘的伤情为腰椎间盘突出、腰腹肌拉伤等，而结合私教课程中所涉及的哈克深蹲内容，腰部受伤存在高度可能性。健身房虽否认该因果关系，但并未就此提交充分证据证明该因果关系真伪不明。综上，法院认定健身房在向小刘提供健身私教服务时存在违约行为。虽然健身房主张小刘自身存在过错，亦存在扩大损失的情形，但其未就此提交充分证据，因此法院对其抗辩意见不予采信，健身房应承担全部的违约责任。

最终，法院结合小刘提交的证据，认定其合理损失为医疗费、康复费等经济损失及合理支出共计2.5万元，判决确认双方的健身私教服务合同解除，并由健身房赔偿上述损失。

宣判后，双方当事人均未上诉，健身房亦已按照判决履行赔偿义务。

法官说法:

健身切勿盲从教练 发生纠纷保存就医证据

当前，健身已经成为一股全民参与的风潮，而健身作为专业性较强的运动，如果缺少专业人士的指导，极易存在运动风险，这也是当下越来越多的健身人士选择私教课程的原因所在。作为职业的健身教练，应当具备基本的专业知识和指导他人安全开展健身运动的技能。私教课程相较于顾客自行在健身房锻炼具有更高的私人定制属性，私教不应机械地用理论数据来要求每一个健身学员完成既定的健身课程，而更应当结合学员自身的身体条件去考量私教课程内容的合理性、适配性。

一般来说，在私教课程过程中受伤产生的纠纷，双方的争议焦点往往会集中在损伤后果与私教授课内容之间是否存在因果关系。对此，一般可以通过在诉讼过程中提起上述两者之间的因果关系鉴定来判定。而在当事人均不申请鉴定的情况下，法院也会结合原告提交的证据内容，通过一般的常识性知识判断过错程度，从而认定健身房是否应当承担法律责任。除此之外，此类案件中，虽然实施授课行为的为私教本人，但其授课行为属于职务行为，因此，一旦导致学员受伤，应当由雇主，即健身房承担赔偿责任。

为了减少运动风险，学员自身在选择健身房、私教时，应当全方位了解健身房、私教的相关情况，比如搜索是否存在类似纠纷、经营年限等等，切莫以价格盲目判断，一时冲动“剁手”“入坑”，同时在健身的时候要时刻关注自己的身体变化，如有不适应当及时告知教练并停止当前动作，切勿对教练盲从，过度锻炼导致身体受损。除此之外，一旦发生纠纷，应当及时就医，并保存好就医的相关证据，以便日后主张自己的合法权益。另一方面，健身房在招聘私教时也应当关注私教的个人技能和业务水平，时刻提示私教要在保障学员身体安全的基础上开展健身教学，防止产生不必要的纷争，承担赔偿损失的责任。

（文中人物均系化名）

文/朱珺（北京海淀法院）